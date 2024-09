Криштиану Роналду – легенда мирового футбола – в Монако

В четверг, 29 августа, в Grimaldi Forum состоялось чествование Криштиану Роналду, лучшего бомбардира Лиги Чемпионов УЭФА. По случаю открытия сезона 2024-2025 мужских клубных соревнований УЭФА, португальский нападающий получил особую награду за его невероятное наследие в этих самых престижных соревнованиях европейского футбола.

29 и 30 августа в Grimaldi Forum более 700 приглашённых, среди которых представители европейских клубов, члены семейства европейского футбола, легенды футбола и представители СМИ, собрались в Монако на торжественное открытие нового сезона межклубных мужских соревнований УЭФА.

В четверг, в 18:00, на жеребьёвке Лиги Чемпионов президент УЭФА Александер Чеферин вручил Криштиану Роналду очень особый приз. Эта дань уважения подчёркивает не только личные достижения игрока, но и его устойчивое влияние на мировой футбол.

«Криштиану Роналду – одна из самых ярких звезд в созвездии Лиги Чемпионов УЭФА. Его невероятные достижения по голам в соревновании, кажется, вошли в историю и стали серьёзными вызовами для будущих поколений. Его высокое и устойчивое превосходство свидетельствует о его неустанном стремлении к коллективным и индивидуальным наградам.

Вот уже более двадцати лет он постоянно развивается и оттачивает стиль своей игры, сохраняя юношеское стремление забивать и праздновать свои голы. Его профессионализм, его рабочая этика, преданность и способность блистать на самой большой арене – качества, которые должны воодушевлять футболистов всего мира», заявил Александер Чеферин с восхищением.

В Монако нападающий Ан-Наср принял эту награду, которой мир футбола отметил заслуги одного из своих самых знаменитых представителей. Фанатам также довелось восхититься своим идолом.

