Криштиану Роналду – легенда мирового футбола – в Монако

В четверг, 29 августа, в Grimaldi Forum состоялось чествование Криштиану Роналду, лучшего бомбардира Лиги Чемпионов УЭФА. По случаю открытия сезона 2024-2025 мужских клубных соревнований УЭФА, португальский нападающий получил особую награду за его невероятное наследие в этих самых престижных соревнованиях европейского футбола.

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29 и 30 августа в Grimaldi Forum более 700 приглашённых, среди которых представители европейских клубов, члены семейства европейского футбола, легенды футбола и представители СМИ, собрались в Монако на торжественное открытие нового сезона межклубных мужских соревнований УЭФА.

В четверг, в 18:00, на жеребьёвке Лиги Чемпионов президент УЭФА Александер Чеферин вручил Криштиану Роналду очень особый приз. Эта дань уважения подчёркивает не только личные достижения игрока, но и его устойчивое влияние на мировой футбол.

«Криштиану Роналду – одна из самых ярких звезд в созвездии Лиги Чемпионов УЭФА. Его невероятные достижения по голам в соревновании, кажется, вошли в историю и стали серьёзными вызовами для будущих поколений. Его высокое и устойчивое превосходство свидетельствует о его неустанном стремлении к коллективным и индивидуальным наградам.

Вот уже более двадцати лет он постоянно развивается и оттачивает стиль своей игры, сохраняя юношеское стремление забивать и праздновать свои голы. Его профессионализм, его рабочая этика, преданность и способность блистать на самой большой арене – качества, которые должны воодушевлять футболистов всего мира», заявил Александер Чеферин с восхищением.

В Монако нападающий Ан-Наср принял эту награду, которой мир футбола отметил заслуги одного из своих самых знаменитых представителей. Фанатам также довелось восхититься своим идолом.

🇲🇨 We’re in Monaco this week for the #UCL, #UEL and #UECL league phase draws!



Don’t miss any of it and watch it live on #UEFAtv: ⬇️ — UEFA (@UEFA) August 27, 2024

Легендарная карьера

Забив 140 голов в 183 матчах, Криштиану Роналду обновил историю Лиги Чемпионов УЭФА. В своей впечатляющей карьере он превзошёл своих самых крупных соперников, в частности, Лионеля Месси, обогнав его на 11 голов, и Роберта Левандовского – на 46 голов. Но Роналду – звезда не только по очкам, он умеет блистать в самые критические моменты.

За свою карьеру Криштиану Роналду семь раз становился лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов. На сегодня это – непревзойдённый рекорд. Он также рекордсмен по количеству голов, забитых за один сезон (17 голов в 2013-2014), включая решающий гол в финале против «Атлетико Мадрид».

✨ UEFA Champions League all-time top scorer ✨



🏆 Record #UCL golden boot in seven different seasons

🏆 Record 17 goals in a single campaign

🏆 Record 140 goals in 183 games

@Cristiano will receive a special award from UEFA president Aleksander Čeferin this week in Monaco! — UEFA (@UEFA) August 27, 2024

Завоевав пять титулов в Лиге Чемпионов – один в составе «Манчестер Юнайтед» и четыре в составе «Реал Мадрид» – Роналду стал первым игроком, пять раз выигравшим это соревнование после введения нового формата в 1992 году. Он также единственный игрок, забивший голы в трёх разных финалах (2008, 2014, 2017).

Многократный обладатель Золотого мяча и многократный игрок года УЭФА, он также – лучший бомбардир всех времён во всех клубных соревнованиях УЭФА (145 голов в 197 матчах), а также самый результативный игрок всех времен в международном мужском футболе (130 голов в 212 матчах).

История продолжается

Пока Роналду получал свой приз, жеребьёвка в Лиге Чемпионов УЭФА также отметила начало новой эры этого соревнования – нового формата чемпионата. Болельщики со всего мира с нетерпением ждали новостей о том, какие новые вызовы ждут их любимые команды, включая ФК «Монако», и сможет ли кто-нибудь сравняться в подвигах с Роналду на крупнейшей арене европейского футбола.

Кстати, Джанлуиджи Буффон, легендарный бывший вратарь сборной Италии, скоро получит Приз Президента УЭФА 2024 года в знак признания его исключительной карьеры и его вклада в международный футбол.

Le 𝙣𝙤𝙪𝙫𝙚𝙖𝙪 format des compétitions européennes débute le mois prochain! 😍 #UCL #UEL #UECL



Tirage de la phase de Ligue le 2️⃣9️⃣ août 🤩 pic.twitter.com/YgEslWy4jU — L’UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) August 1, 2024

Лига 1: ФК «Монако» добивается второго успеха, уверенно победив «Лион» на выезде