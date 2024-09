Cristiano Ronaldo, icona mondiale del calcio, è stato a Monaco

Giovedì 29 agosto, il Grimaldi Forum ha fatto da sfondo a un tributo speciale a Cristiano Ronaldo, il miglior capocannoniere della UEFA Champions League. In occasione dell’inizio della stagione 2024/25 delle competizioni UEFA per club maschili, l’attaccante portoghese ha ricevuto un premio speciale per celebrare la sua straordinaria carriera nella competizione più prestigiosa del calcio europeo.

Pubblicità

Il 29 e 30 agosto, più di 700 ospiti, tra cui rappresentanti di club europei, membri della famiglia del calcio europeo, leggende del pallone e media, si sono riuniti a Monaco per il calcio d’inizio annuale della stagione delle competizioni UEFA maschili al Grimaldi Forum.

In occasione del sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League, il presidente della UEFA Aleksander Čeferin ha consegnato a Cristiano Ronaldo un premio molto speciale. Una ricompensa che non solo riconosce i successi del giocatore, ma anche la sua costante influenza sul calcio mondiale.

“Cristiano Ronaldo è una delle stelle più brillanti della costellazione della UEFA Champions League. Il numero eccezionale di goal segnati nella competizione sembra destinato a superare la prova del tempo, ponendo una sfida notevole per le generazioni future. La sua costante eccellenza ai massimi livelli è la prova della sua incessante ricerca di successi, sia di squadra che individuali.

Per oltre vent’anni, ha innovato e perfezionato il suo gioco costantemente, mantenendo una passione adolescenziale per i goal e il modo in cui festeggiarli. La sua professionalità, la sua etica del lavoro, la sua dedizione e la sua capacità di brillare sul palcoscenico più importante sono qualità a cui i calciatori di tutto il mondo dovrebbero aspirare”, ha dichiarato con ammirazione Aleksander Čeferin.

La premiazione passerà alla storia come un momento in cui il mondo del calcio ha onorato uno dei suoi più grandi ambasciatori, con grande gioia dei tifosi.

🇲🇨 We’re in Monaco this week for the #UCL, #UEL and #UECL league phase draws!



Don’t miss any of it and watch it live on #UEFAtv: ⬇️ — UEFA (@UEFA) August 27, 2024

Una carriera leggendaria

Con 140 goal su 183 presenze, Cristiano Ronaldo ha riscritto la storia della UEFA Champions League. Un percorso incredibile che lo ha visto superare i suoi più grandi rivali, soprattutto Lionel Messi, che lo precede di 11 goal, e Robert Lewandowski, che lo distacca di 46 goal. Ma non sono solo i numeri a parlare a favore di Ronaldo, è anche la sua capacità di brillare nei momenti decisivi.

Nel corso della sua carriera, Cristiano Ronaldo è stato il miglior attaccante della Champions League per sette volte, un record tuttora ineguagliato. Detiene anche il record di maggior numero di reti in una singola stagione, con 17 tiri in porta nel 2013/14, compreso quello decisivo nella vittoria finale contro l’Atlético Madrid.

✨ UEFA Champions League all-time top scorer ✨



🏆 Record #UCL golden boot in seven different seasons

🏆 Record 17 goals in a single campaign

🏆 Record 140 goals in 183 games

@Cristiano will receive a special award from UEFA president Aleksander Čeferin this week in Monaco! — UEFA (@UEFA) August 27, 2024

Con cinque titoli di Champions League all’attivo – uno con il Manchester United e quattro con il Real Madrid – Ronaldo è stato il primo giocatore a vincere la competizione per cinque volte da quando è stato introdotto il nuovo format nel 1992. È anche l’unico giocatore ad aver segnato in tre diverse finali (2008, 2014, 2017).

Il plurivincitore del Pallone d’Oro e del UEFA Men’s Player of the Year è anche il capocannoniere migliore di tutti i tempi in tutte le competizioni per squadre della UEFA (145 goal, 197 presenze) e il giocatore più prolifico di sempre nel calcio internazionale maschile (130 goal, 212 presenze).

Una nuova pagina da scrivere

La consegna del premio e il sorteggio della UEFA Champions League hanno segnato anche l’inizio di una nuova era per la competizione, con un nuovo format di campionato. I tifosi di tutto il mondo sono ansiosi di vedere quali nuove sfide attendono le loro squadre del cuore e se qualcuno potrà mai eguagliare i successi di Ronaldo sul più grande palcoscenico del calcio europeo.

Inoltre, Gianluigi Buffon, il leggendario ex portiere dell’Italia, ha ricevuto il prestigioso UEFA President’s Award 2024, come riconoscimento della sua straordinaria carriera e del suo contributo al calcio mondiale.

Le 𝙣𝙤𝙪𝙫𝙚𝙖𝙪 format des compétitions européennes débute le mois prochain! 😍 #UCL #UEL #UECL



Tirage de la phase de Ligue le 2️⃣9️⃣ août 🤩 pic.twitter.com/YgEslWy4jU — L’UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) August 1, 2024

Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina Rodríguez si godono Monaco