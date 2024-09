Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina Rodríguez si godono Monaco

Gita in barca, cerimonia di premiazione, cena a La Môme… Durante la sua ultima visita a Monaco, Cristiano Ronaldo ha attirato l’attenzione non solo per essere un giocatore di fama mondiale, ma anche per aver partecipato a un evento prestigioso. Insieme alla compagna Georgina Rodríguez, Ronaldo ha trascorso un po’ di tempo nel Principato poco prima di unirsi alla nazionale portoghese per le partite di Nations League.

La scorsa settimana, Cristiano Ronaldo è stato a Monaco per assistere al sorteggio della fase a gironi della Champions League. Nella stessa occasione è stato premiato dal presidente della UEFA, Aleksander Čeferin, con un trofeo speciale che riconosce i suoi straordinari risultati nella competizione. Un’occasione importante per celebrare il suo costante contributo al calcio mondiale, mentre si prepara a partecipare (forse) alla Coppa del Mondo 2026.

Ma prima, l’icona del calcio internazionale si è goduto il Principato insieme alla compagna Georgina Rodríguez e ai figli.

Una bella giornata in barca a largo di Monaco

In un video pubblicato sul suo nuovissimo canale YouTube, Ronaldo condivide la giornata sul suo yacht Azimut Grande di 27 metri, del valore di oltre 5 milioni di euro, prima della cerimonia della Champions League al Grimaldi Forum. Bagno, pranzo a bordo, accessori Louis Vuitton, make-up, servizi fotografici… È questa la bella vita a Monaco!

Sul suo account Instagram, Georgina posta le foto scattate sul mega yacht prima della serata di gala.

Ha anche condiviso una serie di foto scattate durante il soggiorno, tra cui una al prestigioso ristorante La Môme Monte-Carlo. Sotto le foto si legge un dolce “Ti amo”.

Un’apparizione importante al Grimaldi Forum

Alla fine della giornata, Cristiano Ronaldo si è recato al Grimaldi Forum per ricevere il trofeo di miglior capocannoniere di tutti i tempi della Champions League. Un arrivo atteso dai suoi fan, accorsi numerosi per l’occasione!

Sul suo account Instagram, ha condiviso le foto insieme al presidente della UEFA Aleksander Čeferin e al portiere italiano Gianluigi Buffon.

Monaco, una città familiare

Ma non è la prima volta per Ronaldo in Costa Azzurra. L’attaccante portoghese, infatti, ha visitato spesso il Principato e la regione nel corso degli anni, sia per ragioni professionali che personali.

Nel 2020, Ronaldo è stato premiato con il prestigioso Golden Foot Award, un riconoscimento riservato a calciatori di fama mondiale per i loro risultati sportivi e la loro personalità. La cerimonia, che di solito si tiene a Monaco, quell’anno si è svolta in Italia a causa delle restrizioni sanitarie, ma le impronte di Ronaldo sono state aggiunte alla Promenade des Champions di Monaco, unendosi a quelle di altre leggende del calcio come Pelé e Maradona.

Nel 2019, Ronaldo ha assistito al Gran Premio di Monaco. È stato avvistato con il figlio e la fidanzata mentre esplorava il backstage e si sedeva persino nell’abitacolo dell’auto di Lewis Hamilton. La sua passione per le corse automobilistiche lo ha portato a interagire spesso con personaggi della F1, anche in occasione di eventi a Maranello, dove ha visitato la sede della Ferrari.

In passato, nel 2014 e nel 2019, Ronaldo ha partecipato al Gala del UEFA Best Player in Europe Award al Grimaldi Forum, consolidando ulteriormente i suoi legami con la regione. Le sue apparizioni regolari a Monaco dimostrano che per lui il Principato non è solo la meta prescelta per le vacanze, ma anche un luogo che ricopre una certa importanza nella sua carriera e nella sua vita personale.

Oltre al calcio, Ronaldo apprezza anche la bellezza e il lusso che Monaco e la Costa Azzurra hanno da offrire. È stato spesso avvistato in vacanza sulla Riviera francese, a bordo di yacht di lusso o in strutture prestigiose. Sono vacanze che gli permettono di rilassarsi lontano dai riflettori e di godere dello stile di vita sfarzoso della regione.

