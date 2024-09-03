Самые яркие моменты пребывания Криштиану Роналду и Джорджины Родригес в Монако

День на яхте, церемония жеребьёвки, ужин в La Môme… Звезда мирового футбола Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес проводят незабываемые моменты в Монако, наслаждаясь престижными мероприятиями и роскошным образом жизни. Во время своего последнего визита в Княжество Роналду вновь оказался в центре внимания, не только благодаря своей всемирной славе, но и благодаря участию в знаковых событиях. Вместе с Джорджиной он посетил Монако перед тем, как присоединиться к португальской сборной для участия в матчах Лиги Наций.

На прошлой неделе Роналду прибыл в Монако на жеребьевку этапа Лиги Чемпионов, где президент УЕФА Александер Чеферин (Aleksander Čeferin) вручил ему специальный трофей за выдающиеся достижения в этом соревновании. Это событие стало признанием его вклада в мировой футбол, особенно на пороге его возможного участия в Чемпионате мира 2026 года.

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Перед официальными мероприятиями Роналду нашел время, чтобы отдохнуть в Княжестве в компании Джорджины Родригес и их детей.

Прогулка на яхте у берегов Монако

В своем новом видео на YouTube Криштиану Роналду показал, как наслаждается морской прогулкой на своей роскошной 27-метровой яхте Azimut Grande, стоимостью более 5 миллионов евро. Перед церемонией жеребьёвки Лиги Чемпионов в Гримальди Форуме он провел день на воде: плавание, обед на борту, вещи от Louis Vuitton и звёздные фотосессии — жизнь в Монако, как она есть!

Джорджина Родригес, в свою очередь, поделилась моментами этого роскошного дня в своем Instagram.

Её подписчики смогли оценить галерею фотографий с суперъяхты перед торжеством и яркие кадры, сделанные в престижном ресторане La Môme Monte-Carlo, с подписью «Я люблю тебя».

Звёздное появление в Гримальди Форуме

В завершение насыщенного дня Криштиану отправился в Гримальди Форум, чтобы получить награду лучшему бомбардиру Лиги Чемпионов всех времен. Его появление вызвало ажиотаж среди поклонников, которые с нетерпением ждали встречи с кумиром.

La folie à Monaco pour l’arrivée de Cristiano Ronaldo 🇵🇹 avant le tirage de la Champions League ! ⭐️🐐pic.twitter.com/ofRsLSNn9w — Actu Foot (@ActuFoot_) August 29, 2024

В своём Instagram Роналду поделился снимками с президентом УЕФА Александером Чеферином и легендарным вратарем Джанлуиджи Буффоном.

Монако — особое место для Роналду

Криштиану Роналду давно знаком с Лазурным берегом. Он часто посещает Монако как по профессиональным, так и по личным причинам.

В 2020 году ему была вручена престижная награда Golden Foot Award, присуждаемая выдающимся футболистам за спортивные достижения и уникальный характер. Хотя церемония из-за пандемии проходила в Италии, отпечатки его ног все же украсили Променад Чемпионов в Монако, присоединившись к таким легендам футбола, как Пеле и Марадона.

В 2019 году Роналду присутствовал на Гран-при Монако. Его заметили вместе с сыном и Джорджиной, когда они изучали закулисье гонок и даже забрались в кокпит болида Льюиса Хэмилтона. Его страсть к автогонкам привела к частым визитам на мероприятия «Формулы-1», в том числе в штаб-квартиру Ferrari в итальянском Маранелло.

Ранее, в 2014 и 2019 годах, Роналду также посещал церемонию вручения премии УЕФА «Лучший футболист Европы» в Гримальди Форуме, что еще больше укрепило его связи с Княжеством. Регулярные визиты Роналду в Монако подчеркивают его особое отношение к этому месту, которое играет значимую роль как в его карьере, так и в личной жизни.

Вне футбольных полей Криштиану Роналду ценит красоту и роскошь, которые предлагают Монако и Лазурный берег. Он часто отдыхает на Французской Ривьере, наслаждаясь яхтами и престижными заведениями, что позволяет ему отдохнуть от напряженной спортивной жизни. Для Роналду Монако — это не только место для работы, но и уголок, где он может расслабиться и насладиться жизнью вдали от камер и фанатов.

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