Чудо! Благодаря партнёрству с Домом Chanel, в Монако зародилось 250 красных кораллов.

Несмотря на глобальное потепление и интенсивную эксплуатацию, красный коралл невероятным образом возрождается на двух объектах.

Научно-исследовательский центр Монако и Океанологическая обсерватория г. Баньюль-сюр-Мер поставили перед собой единую цель – сохранить средиземноморские кораллы. Они вместе разработали научно-исследовательскую программу по Биологии сохранения в рамках сотрудничества с Научно-исследовательским центром биологии ценных кораллов CSM-Chanel, финансируемую Домом Chanel и Лабораторией экогеохимии окружающей среды бентоса (LECOB) Обсерватории г. Баньюль-сюр-Мер. Программа вписывается в проект, поддерживаемый Фондом Князя Альбера II, и задействует исследователей из рабочих групп по кораллам под руководством докторов Сильви Тамбютте и Кристины Феррье-Пажес.

Pеклама

Это сотрудничество принесло свои плоды: в конце зимы 2023 года учёные, к своей невероятной радости, констатировали зарождение 250 молодых колоний в результате воспроизводства летом 2023 года. Такого ещё никогда не было!

© Лоренцо Браманти (Lorenzo Bramanti) / Национальный центр научных исследований (CNRS) © Лоренцо Браманти (Lorenzo Bramanti) / Национальный центр научных исследований (CNRS)

Энциклопедия красного коралла

Подводная лаборатория

Чтобы оценить важность этого открытия, вернёмся в июль 2021 года, когда было специально разработано шесть бетонных коралловых гротов объёмом 1 кубометр каждый, которые затем были установлены на глубине 40 м в монакских водах, чтобы приютить колонии красных кораллов и изучать их воспроизводство. На выдвижных пластинах на потолке гротов было закреплено около пятидесяти особей обоих полов, что позволило оптимизировать условия их воспроизводства и легко поднимать кораллы со дна, чтобы наблюдать за ними в лабораторных условиях.

«Система гротов позволяет нам контролировать несколько параметров – как в лаборатории – держа при этом коралловые колонии в их природных условиях. Это – смелое пари, несколько расходящееся с практикой трансплантации кораллов без определённого плана, но зарождение кораллов в Монако и в гротах Баньюль вознаградило нас за эти усилия», объясняет доктор Лоренцо Браманти, старший научный сотрудник Национального центра научных исследований (CNRS) в Лаборатории экогеохимии окружающей среды бентоса (LECOB) г. Баньюль-сюр-Мер.

Отметим, что эти результаты были сразу представлены Руководящему комитету Научно-исследовательского центра биологии ценных кораллов CSM-Chanel, во главе которого стоит принцесса Каролина. Они также были представлены на особой сессии 43-го конгресса Международной комиссии по научным исследованиям Средиземного моря (CIESM) в Палермо.