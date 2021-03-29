











По случаю Недели океана в Княжестве Научный центр Монако (CSM) и дом моды Chanel объявили о подписании соглашения о партнерстве с целью сохранения средиземноморских кораллов, используемых в мире ювелирных украшений.

Средиземноморский красный коралл использовался в ювелирных изделиях с древних времен. Вид нуждается в защите и является настоящим природным сокровищем. При этом красный коралл отличается медленным ростом: всего от 2 до 8 мм в год. Поэтому Научный центр Монако и дом моды Chanel решили объединиться, чтобы начать создание исследовательского подразделения по биологии драгоценных кораллов. Оно будет разрабатывать программы фундаментальных исследований, направленных на изучение и защиту кораллов. Этот проект поддерживает принцесса Каролина Ганноверская.

Когда мир ювелирных украшений встречается с миром науки

«Этот тип партнерства еще раз позволяет напомнить о проблемах, которые не были решены», — сказала почетный профессор CNRS (Национальный центр научных исследований Франции) Франсуаза Гайль (Françoise Gaill) в комментарии Monaco Info. «Результаты позволят проследить происхождение кораллов для изучения текущих проблем, касающихся океана, наших обществ, наших культур», — добавила она.

Программа, запущенная в 2019 году, позволяет исследователям лучше понять механизмы роста этого вида и изучить знаменитый цвет драгоценного коралла. В декабре прошлого года Дом Шанель также участвовал в борьбе с загрязнением окружающей среды пластиком в Средиземноморье по случаю открытия бизнес-школы ассоциацией Beyond Plastic Med (BeMed).

CHANEL — CSM — Pr Denis Allemand — Pr Françoise Gaill — M. Frédéric Grangié © Michael Alesi