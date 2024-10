Miracle ! 250 bébés Corail Rouge sont nés à Monaco grâce au partenariat avec la Maison Chanel

Malgré le réchauffement climatique et une forte exploitation, le corail rouge connaît une résurrection extraordinaire grâce à deux entités.

Le Centre Scientifique de Monaco et l’Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer ont un but commun : sauvegarder le corail en Méditerranée. Ensemble, ils ont donc développé un programme scientifique de Biologie de la Conservation dans le cadre d’une collaboration entre l’Unité de Recherche sur la Biologie des Coraux Précieux CSM- Chanel financé par la Maison Chanel et le Laboratoire d’Écogéochimie des Environnements Benthiques (LECOB) de l’Observatoire de Banyuls-sur-mer. Il s’inscrit dans un projet soutenu par la Fondation Prince Albert II et implique des scientifiques des équipes coralliennes dirigées par les Drs. Sylvie Tambutté et Christine Ferrier-Pagès.

Une collaboration qui fonctionne puisqu’à la fin de l’hiver 2023, les chercheurs ont eu l’immense joie de constater la présence d’environ 250 jeunes colonies issues de la reproduction de l‘été 2023 et ce n’était encore jamais arrivé !

© Lorenzo Bramanti/CNRS © Lorenzo Bramanti/CNRS

Un livre pour tout savoir sur le corail rouge

Un laboratoire sous-marin

Pour comprendre cette découverte, il faut remonter en juillet 2021, lorsque six grottes à corail en béton de 1 m3 chacune ont été spécialement conçues et immergées à 40 m de profondeur dans les eaux monégasques pour héberger les colonies de corail rouge et étudier leur reproduction. Une cinquantaine de mâles et femmes ont été fixés sur des plaques coulissantes au plafond des grottes, permettant d’optimiser les conditions de reproduction et de remonter les coraux facilement pour les observer en laboratoire.

« Le système de grottes nous permet de contrôler plusieurs paramètres, comme si nous étions dans un laboratoire, tout en maintenant les colonies de coraux dans des conditions naturelles. C’est un pari courageux, un peu à contre-courant de la démarche qui consiste à transplanter des coraux sans plan précis, mais la découverte des bébés coraux nés à Monaco et ceux nés dans les grottes de Banyuls nous a récompensé pour nos efforts » explique le Dr Lorenzo Bramanti, chargé de recherche CNRS au sein du LECOB de Banyuls-sur-Mer.

Pour information, ces résultats ont été présentés en avant-première au Comité de Pilotage de l’Unité de Recherche sur la Biologie des Coraux Précieux CSM-Chanel, présidé par la Princesse Caroline. Ils ont également fait l’objet d’une session spécifique lors du 43ème congrès de la CIESM à Palerme.