Вентимилья: туризм, безопасность и амбициозные проекты — мэр Флавио Ди Муро делится видением будущего города

В эксклюзивном интервью мэр Вентимильи поделилсяс нами своими планами развития города и о сотрудничестве с соседними французскими городами и Монако.

С открытием нового порта Монако в Вентимилье этот последний перед границей итальянский городок оказался в центре внимания. Долгое время Вентимилья была популярным местом для французов и жителей Монако, которые приезжали на рынок за традиционными итальянскими товарами. Но новый мэр, Флавио Ди Муро, стремится к большему – его цель «превратить Вентимилью в международный город».

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Мы побеседовали с ним, чтобы узнать больше о его амбициях и планах по возрождению города, известного как «цветочные ворота» Италии.

Что Вас связывает с Вентимильей?

Я вырос в этом городе. Работал в местных ассоциациях, организовывал мероприятия. У меня глубокое чувство ответственности перед городом, которое сохранилось, даже когда моя карьера увела меня в Геную и Рим. В своих действиях я всегда ориентируюсь на интересы жителей Вентимильи.

Каковы Ваши планы развития города?

Главная цель – превратить Вентимилью из приграничного города в международный центр. Мы не должны видеть в нашем географическом положении проблему, наоборот – это наш козырь. В первый год работы мы начали с улучшения имиджа города, в том числе в плане безопасности, как для местных жителей, так и для туристов.

Мы стремимся к тому, чтобы туристы оставались у нас подольше

Туризм — наша вторая главная цель. Вентимилья, по сути, коммерческий город, который привлекает французов и монегасков, приезжающих к нам за покупками, особенно за нашими винами и едой, которые здесь дешевле, чем у них на родине. Мы стремимся к тому, чтобы туристы оставались у нас подольше, и работаем над этим.

Данные за первый год показывают рост числа туристов на 14%, и более 25% из них — иностранные гости. Эти обнадеживающие результаты вдохновляют нас на дальнейшие стратегические инвестиции в развитие туризма.

Вы упомянули о безопасности. Какие меры были приняты для её улучшения?

Прежде всего, все нелегальные поселения были ликвидированы, а заброшенные здания — огорожены и приведены в порядок. Муниципальная полиция получила дополнительное оборудование, включая электрошокеры. Мы увеличили численность сотрудников полиции и ввели ночные дежурства, чтобы обеспечить круглосуточный порядок. Мы также тесно сотрудничаем с префектом, координируя работу как стационарных, так и мобильных полицейских патрулей, привлекая при необходимости даже армию.

Наращивание присутствия сил полиции (со страницы Флавио ди Муро в Facebook)

Нам впервые удалось эффективно наладить сосуществование местных жителей и иммигрантов, создав более спокойные и гармоничные условия для совместной жизни.

Некоторые районы, которые раньше были заняты нелегальными лагерями, теперь находятся под контролем и надзором полиции. Помимо этого, мы получили государственный грант на проведение санитарных работ и активно завершаем эвакуацию последнего оставшегося нелегального лагеря в русле реки.

Сейчас миграционный поток в Вентимилье значительно меньше, чем был до моего прихода на пост мэра. Нам впервые удалось эффективно наладить сосуществование местных жителей и иммигрантов, создав более спокойные и гармоничные условия для совместной жизни.

Какие крупные проекты реализуются в Вентимилье?

Один из главных проектов — восстановление пешеходного моста, который был разрушен наводнением в 2020 году. Новый пешеходный мост будет менее масштабным, обойдется дешевле, его строительство пройдет быстрее, и он будет больше напоминать тот мост, к которому все привыкли [примечание редакции: в отличие от предыдущего проекта]. Этот мост станет символом обновления Вентимильи.

Проект нового пешеходного моста на странице Facebook Флавио ди Муро

Основные проекты нацелены на то, чтобы изменить облик города и привлечь частные инвестиции

Также мы хотим возобновить проект развития комплекса сестер Делл’Орто, поскольку в городе не хватает жилья и гостиниц высокого уровня. Есть участок недвижимости между портом и верхней частью города, который можно использовать для строительства 5-звездочного отеля.

Основные проекты нацелены на то, чтобы изменить облик города и привлечь частные инвестиции, которые мы, конечно, всячески поддерживаем. Последний из таких проектов — открытие ресторана Twiga, инициированное Флавио Бриаторе. Да, в Вентимилье иногда случаются инциденты и стычки между мигрантами, но сейчас к нам приходят успешные предприниматели, которые открывают новые заведения и создают рабочие места для местных жителей.

Как продвигаются проекты кампуса и отеля от Marina Development Corporation?

С одной стороны, есть частные интересы, связанные с качественным проектом, который мы очень ценим. С другой стороны, есть общественные интересы, на которых мы должны сконцентрироваться.

Я уверен, что в ближайшие недели мы найдем способ включиться в административные процессы, чтобы принести городу дополнительные выгоды. Сейчас есть положительные заключения по гидрогеологическим аспектам объектов, но нам предстоит пройти еще много этапов согласований как для проекта Кампуса, так и для набережной.

Знаковый проект возрождения Вентимильи предусматривает создание 5-звездочного отеля и жилых комплексов © Marina Development Corporation.

Marina Development Corporation: ключевой игрок в преображении Вентимильи

Что бы Вы ответили тем, кто считает, что эти проекты не интересны жителям города?

Я уверен, что любые инвестиции, которые создают рабочие места, очень важны для города. Больше всего споров вызывает университетский кампус, поскольку его расположение может оказать определенное влияние. Если инициаторы проекта утверждают, что его строительство служит общественным интересам, мы намерены добиваться того, чтобы для местных жителей был предусмотрен бесплатный или льготный доступ.

Эти опасения беспочвенны, поскольку Twiga — это всего лишь ресторан, а для его открытия нужно лишь разрешение на проведение работ. Больше всего критики вызвал причал на набережной, к которому подплывают лодки, доставляющие гостей в ресторан и обратно. Однако все необходимые разрешения для набережной были получены у компетентных органов, таких как Университет Генуи и регион Лигурия.

Если эколог, политолог или философ считает, что знает больше о защите окружающей среды и хочет противопоставить предпринимателей и зоозащитников, то он должен обратиться к соответствующим органам, которые имеют право давать положительные или отрицательные заключения по проектам. В случае с Twiga такие заключения были положительными.

Что нового в сфере транспорта?

За последний год мы значительно продвинулись в разработке проекта Aurelia bis — альтернативного маршрута к существующей дороге Aurelia. Эта новая дорога поможет разгрузить трафик и улучшить транспортный поток в городе.

В своей предыдущей работе я активно поддерживал идею электрификации станции Вентимилья, чтобы сюда могли прибывать современные скоростные поезда из других регионов Лигурии, которые пока останавливаются только в Савоне. Это также ускорит пересадки с французских поездов. Министерство инфраструктуры и транспорта выделило на этот проект 4,5 миллиона евро, и мы планируем завершить его в течение двух лет.

Мы также стремимся обеспечить жителям удобное сообщение с Ментоном. Если, например, кто-то захочет вечером доехать на автобусе от площади Свободы до казино в Ментоне и вернуться обратно, у него должна быть такая возможность.

Кроме того, я выиграл грант Европейского Союза в рамках программы «b-solution». Это поможет нам внедрить решения для местного автобусного сообщения, которое сможет обслуживать хотя бы направление из Вентимильи в Ментон. Мы также стремимся обеспечить жителям удобное сообщение с Ментоном. Если, например, кто-то захочет вечером доехать на автобусе от площади Свободы до казино в Ментоне и вернуться обратно, у него должна быть такая возможность. Однако в данный момент этому препятствует юридический барьер, который не позволяет нашим автобусам пересекать границу.

Что касается туризма, какую аудиторию Вы хотели бы привлечь?

Мы разрабатываем целый ряд стратегий, инвестиций и инициатив, чтобы привлекать клиентов всех типов. К счастью, Вентимилья — это обширная территория, где есть все: море, горы, потрясающие пейзажи, городские центры — здесь найдется что-то на любой бюджет и для любого возраста. Нам действительно есть что предложить! Например, семья, приехавшая на отдых, сможет заниматься разными делами: дочь может пообедать в Twiga, отец — отправиться на рыбалку, а мать — позагорать на пляже. Главное — осознать наш потенциал и уметь грамотно его использовать, рассказывая о нем всем вокруг.

Они замечательные! И это касается не только порта. В августе мы посвятим одно из наших главных мероприятий, «Agosto Medievale», нашим отношениям с семьей Гримальди. Мы следим за их частными проектами и недавно стали участниками проекта Исторических вотчин династии Гримальди.

На данный момент в Монако работают около 5 000 наших жителей

Мы ведем постоянные переговоры с правительством Монако, и в этом году наши отношения стали особенно крепкими. В Монако трудятся около 5 000 наших жителей — так называемых трансграничных работников, что является значимой рабочей силой. Естественно, Монако рассматривает Вентимилью как важную площадку для своих инвестиций.

Кроме того, Монако оказало поддержку в строительстве пешеходного моста. Мы рассматриваем возможность развития новых проектов в будущем, и Вентимилья, безусловно, представляет для них особый интерес.

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