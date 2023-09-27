Свадьба в Монако

Брак в Монако – и в храме, и в мэрии – подчиняется определенным правилам – © Unsplash

Формальности, гражданство, вероисповедание… Разбираемся!

Наконец-то! Помолвка состоялась. В преддверии светлого дня вы, может быть, решили расписаться в Монако. Брак в Монако требует соблюдения некоторых условий. Следуйте за гидом!

Надо ли быть монегаском, чтобы заключить светский брак в Монако?

Закон предельно точен. Согласно статье 139 Гражданского кодекса Монако, светский брак в Монако возможен при соблюдении хотя бы одного из следующих условий:

Один из супругов – гражданин Монако;

Один из супругов – постоянно проживает в Монако;

Один из супругов непрерывно проживает в Монако больше месяца.

Кроме того, статья 52 Гражданского кодекса гласит, что «официальное объявление о предстоящем браке публикуется на десять дней. Брак может быть заключен только по истечении этого строка.»

Напомним, что если лишь один из супругов – гражданин Княжества, то его «вторая половинка» сможет получить монакское гражданство только через двадцать лет.

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Когда можно зарегистрировать брак в мэрии?

Мэрия Монако указывает, что зарегистрировать брак можно в любой день недели, с 10:00 до 16:00, кроме праздничных дней.

По субботам бракосочетания проводятся только утром, с 10:00 до 11:30. Если вы решили зарегистрировать брак в субботу, настоятельно рекомендуется забронировать регистрацию за несколько месяцев, особенно если она намечена с мая по октябрь.

Разрешены ли в Монако однополые браки?

На сегодняшний день однополые браки в Монако не регистрируются. Напротив, с 2019 года «фактические» браки, такие как Pacs, юридически признаются, независимо от того, разнополые они или однополые.

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Если вы католики и желаете заключить союз в одном из приходов Монако, следует связаться с соответствующим храмом. По обычаю брачный обряд свершается в приходе по месту жительства, но чтобы справить его в храме Княжества, не обязательно быть гражданином или резидентом Монако. Существуют некоторые исключения, например, если семья одного из супругов живет в Монако, как объясняет каноник Жозеф ди Лео.

Поэтому необходимо доказать свои связи с Монако, а кюре прихода сам решает, справлять обряд или нет. Важно, чтобы будущие супруги подготовили досье по месту жительства, так как оно будет передано местной канцелярией Епархии в Епархию Монако.

Все шаги следует предпринимать заблаговременно! Тем более, что после того, как выбран приход и назначена дата и время церемонии, необходимо договориться о собеседованиях со священником, который подготовит будущих супругов. Наконец, можно записаться на курс помощи в бракосочетании, где добровольческие христианские пары проинструктируют будущих супругов под духовным руководством священника.

Даты курсов, организованных в приходском доме Сен-Николя (19, avenue des Papalins), опубликованы на сайте Епархии Монако.

Епархия также рекомендует начинать эти шаги за год до выбранной даты церемонии.

Важно: храм Сен-Поль не входит в Епархию Монако. Он принимает членов англоязычной англиканской общины и также проводит брачные церемонии. Вы можете напрямую связаться с этим храмом, если вы желаете в нем сочетаться (см. ниже).

Иудеи могут провести брачную церемонию в синагоге Эдмона Ж. Сафра на авеню де ля Коста. Естественно, рекомендуется заблаговременно обо всем договориться.

Чтобы провести бракосочетание в синагоге, не обязательно быть монегаском, и супруги не обязаны жить в Монако и его окрестностях. Но раввин Даниель Торгман напоминает об абсолютной необходимости бракосочетания в мэрии перед церемонией в синагоге.

Те, кто желает сказать друг другу «да» под хупой на воздухе или в зале, могут арендовать одно из многочисленных романтичных и элегантных мест в Княжестве.

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Если будущие супруги – мусульмане и желают заключить брак в мечети, им следует знать, что на территории Княжества мечетей нет. Они могут провести церемонию бракосочетания дома или связаться с одной из мечетей департамента Альп-Маритим.

Полезная информация:

Мэрия Монако:

Отдел записи актов гражданского состояния, мэрия Монако, Place de la Mairie, 98000 Монако

Телефон: (+377) 93 15 28 51 или 93 15 29 64

Электронная почта: etatcivil@mairie.mc

Horaires d’ouverture : с понедельника по пятницу, с 08:30 до 16:00 без перерыва на обед в субботу, с 09:00 до 12:00 (дежурный по бракосочетаниям)



Епархия Монако:

Архиепископство Монако, 1 rue de l’Abbaye, 98000 Монако

Телефон: (+377) 99 99 15 15 Вопросы по бракосочетанию: 06 78 63 41 88 или 06 63 72 62 99

Электронная почта: contact@diocese.mc

Англиканская церковь Сен-Поль:

22 Avenue de Grande Bretagne, 98000 Монако

Телефон: (+33) 6 78 63 16 29 или (+377) 93 30 71 06

Электронная почта: hughbearn@gmail.com

Синагога Эдмона Сафра: