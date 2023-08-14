Все об устройстве в Монако

В этом руководстве мы расскажем, как устроиться в Монако – © Unsplash

Практическое руководство для успешного устройства – от А до Я.

Кто не мечтает устроиться в Монако? Со своей солнечной погодой, своими шикарными бутиками и надежной безопасностью Монако продолжает привлекать туристов и тех, кто ищет новую среду обитания.

С недавних пор Княжеством очень интересуются семьи. Монако – идеальное место для устройства. Но где и как в нем устроиться? Следуйте за гидом!

1. Какие есть предварительные условия, чтобы стать резидентом Монако?

Чтобы устроиться в Монако, есть несколько обязательных условий. Если вы из Европейского экономического сообщества (ЕЭС), вам достаточно иметь действующее удостоверение личности или паспорт. Визы не нужны.

Если вы не из ЕЭС, вам необходимо запросить у французских властей визу для устройства в Монако (виза необходима и несовершеннолетним). Вы можете обратиться во французское консульство в вашей стране проживания. В зависимости от вашей национальности и страны происхождения, формальности буду разными.

Вы также должны располагать достаточными денежными средствами, т.е. иметь трудовой договор, управлять предприятием, быть индивидуальным предпринимателем или основателем компании, быть на содержании у третьего лица или располагать достаточными сбережениями. Вы также должны доказать свой хороший моральный облик выпиской из реестра судебной регистрации или эквивалентным документом.

После того, как вы найдете себе жилье, чтобы получить официальный статус резидента, вы должны предоставить подтверждение своего места жительства в Монако, площадь которого должна соответствовать вашим потребностям. Выполнив все вышеописанные условия, вы можете подать запрос на вид на жительство (см. пункт 3).

Как снять квартиру в Монако?

2. Какой квартал выбрать?

В различных кварталах Княжества – более-менее высокие средние цены на жилье. Средняя цена за квадратный метр жилой площади в Княжестве недавно перевалила за символическую отметку в 50 000 евро. Следует отметить, что местонахождение жилья непосредственно сказывается на его цене.

Например, по последним оценкам, Монте-Карло, Ларвотто и Фонвьей считаются самыми дорогими кварталами, с Экзотический сад и Монегетти – теоретически наиболее доступными. Следует также заметить, что площадь вашего жилья сыграет, конечно, немалую роль, как и строительно-ремонтные работы в его окрестностях. Отвечая на растущий спрос на жилье, в Монако ведется активное строительство, и зачастую дома вырастают как грибы, закрывая красивые виды и снижая котировку соседних домов.

Как бы там ни было, на сайте Палаты недвижимости Монако представлены многочисленные сертифицированные агентства по недвижимости, которые найдут вам идеальное жилье!

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3. Как получить вид на жительство?

Вид на жительство обязателен для лиц старше 16 лет, желающих проживать в Монако дольше трех месяцев в году. В зависимости от вашей ситуации есть различные виды на жительство:

Временный вид на жительство: действителен 1 год без условия давности проживания. Первый документ стоит 80 евро, обновление – 40 евро.

вид на жительство: действителен 1 год без условия давности проживания. Первый документ стоит 80 евро, обновление – 40 евро. Обычный вид на жительство: действителен 3 года после 3 лет проживания. Первый документ стоит 100 евро, обновление – 50 евро.

вид на жительство: действителен 3 года после 3 лет проживания. Первый документ стоит 100 евро, обновление – 50 евро. Привилегированный вид на жительство: действителен 10 лет после 10 лет проживания. Первый документ стоит 160 евро, обновление – 80 евро.

вид на жительство: действителен 10 лет после 10 лет проживания. Первый документ стоит 160 евро, обновление – 80 евро. Документ супруги (-а) гражданина (-ки) Монако: действителен 5 лет для супругов граждан (-ок) Монако, проживающих в Княжестве не менее 1 года. Первый документ стоит 80 евро, обновление – 40 евро.

Вы можете получить список необходимых оправдательных документов и сделать запрос онлайн.

4. Как открыть банковский счет в Монако?

Если вы хотите открыть персональный или корпоративный счет в Монако, у вас есть очень широкий выбор банков. Монакская ассоциация финансовой деятельности (AMAF) приводит на своем сайте большой список сертифицированных банков с их координатами.

5. Надо ли страховаться в Монако?

Как и во Франции, в Княжестве некоторые страховки обязательны, в частности, страховка на автотранспорт. В Монако много страховых компаний, которые предложат вам лучшие полисы на жилье, автомобили, предприятия и медицинское обслуживание.

6. Интернет, электричество, газ, вода… Какие заключать договоры?

Важный момент: оптимальную сеть интернет в Княжестве могут гарантировать только Monaco Telecom, Orange и их дочерние компании. Если вы устраиваетесь в Монако, мы вам настоятельно рекомендуем выбирать одного из этих поставщиков мобильной сети.

Чтобы купить абонемент в Monaco Telecom, необходимо прийти в его агентство со следующими документами:

Выписка с банковского счета (RIB)

Удостоверение личности

Справка о месте жительства (копия договора об аренде, свидетельство о праве собственности и пр.)

Вся информация о вашем адресе (№ дома и название улицы, корпус, этаж и шифр со щитка, который обычно расположен над входной дверью, с пятью цифрами или буквами).

Monaco Telecom: консультанты ближе к клиентам

Устроившись в своем жилье вам надо будет связаться с Монакской компанией электричества и газа (SMEG) и Монакской компанией водоснабжения (SMEaux). В обоих случаях вам надо будет предъявить:

Удостоверение личности

Выписку с банковского счета (RIB)

Справку о месте жительства (копия договора об аренде, свидетельство о праве собственности и пр.)

SMEG:

10, avenue de Fontvieille, Монако

С понедельника по пятницу, с 08:00 до 17:30

+377 92 05 05 00 / commercial@smeg.mc

SMEaux:

29, avenue Princesse Grace, Монако

С понедельника по пятницу, с 08:30 до 16:00 без перерыва на обед

+377 93 30 94 48 / smeaux@monego.mc

После заключения договора вода будет подана в течение 24 часов.

7. Как обменять водительские права и перемещаться?

Устраиваясь в Монако, вам необходимо обменять свои (действующие) иностранные водительские права на монакские не позднее, чем в течение года после вашего устройства. По истечении этого срока вам придется пересдавать экзамены на водительские права.

Чтобы обменять свои водительские права, вам необходимо связаться со Службой водительских прав. Обмен водительских прав стоит 115 евро. Вы можете найти в сети полный список необходимых документов.

При желании вы также можете зарегистрировать свой автомобиль в Монако. В этом случае также необходимо обратиться в Службу водительских прав. Сеть из 40 паркингов Княжества позволяет легко парковаться и пользоваться различными абонементами.

Полный гид по парковкам в Монако

Если у вас нет автомобиля, вы можете легко перемещаться по Монако пешком. Территория Княжества – всего два квадратных километра. В вашем распоряжении – бесплатное приложение Monapass, которое позволит вам пользоваться прокатными велосипедами и сетью автобусов CAM, которые отлично обслуживают Княжество. Внимание! Если вы перемещаетесь на электрическом самокате обязательно пользоваться каской!

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8. Как управлять школьным обучением моих детей?

В Монако есть несколько учебных заведений – от яслей до ВУЗов. В Княжестве – обязательное школьное образование с 6 до 16 лет.

Детские сады принимают детей с трех лет, но свободные места быстро расходятся. Такая же ситуация в яслях и группах неполного дня. В обоих случаях дети с монакским гражданством пользуются приоритетом, так что записывайтесь заблаговременно! Можно обратиться в мэрию Монако, чтобы попросить место в одном из 13 учреждений для малышей.

Ясли Санмори: комфорт детей – превыше всего

В Княжестве – 9 бесплатных государственных учебных заведений для детей от 3 до 16 лет и несколько частных структур (на договоре с государством или без него). Следует отметить, что школьное обучение в Монако предоставляет несколько существенных преимуществ:

Спортивные занятия с первых классов ведут специализированные преподаватели, что позволяет детям научиться плавать с 5 лет.

Преподавание на английском языке – с 3 лет.

В течение всего обучения в школе детям предлагаются различные выборы и международные классы.

Как монакские школы борются с травлей учеников?

Вы можете записать вашего ребенка онлайн, в разделе «Запись» (Inscription).

International School of Monaco – одна из 10 лучших школ Европы

По окончании школы выбор в Монако сокращается. International University of Monaco пользуется отличной репутацией, благодаря своему качеству преподавания. Если вы не нашли в Университете Монако нужной вашему ребенку специальности, вы можете обратиться, например, в Университет Ниццы и Лазурного берега.

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9. Как обстоят дела со здравоохранением?

Монако располагает отличной системой здравоохранения, опытными специалистами и медицинскими учреждениями, оснащенными передовыми технологиями. К 2026 году полностью обновится Больничный центр Княгини Грейс (CHPG), который теперь предлагает свой сайт, чтобы упростить запись на прием ко врачу. Система неотложной помощи также была полностью реорганизована, чтобы улучшить качество медицинского обслуживания и ускорить прием больных.

Среди прочих медицинских учреждений – Кардио-торакальный центр, который недавно был оборудован революционными сканерами, и, благодаря своей высокотехнологичной базе, был выбран для онлайновых операций на масштабном международном конгрессе с участием более 800 работников здравоохранения.

IM2S – ортопедическая медико-хирургическая клиника Монако – также блистает в своей области. Так в октябре 2022 года клиника впервые в мире успешно восстановила переднюю крестообразную связку левого колена 20-летней регбистке из Ниццы с помощью надколенного сухожилия правого колена ее матери.

В области нефрологии Частный центр гемодиализа Монако, расположенный в порту Фонвьей, лечит пациентов, страдающих заболеваниями почек. Ежегодно он проводит более 15 000 сеансов диализа.

Что касается городской медицины, вам поможет онлайновый справочник Совета ордена врачей Монако. Пожилые люди и инвалиды могут сделать онлайн запрос на сиделок.

В нашем объективе – Центр геронтологической координации Монако, единое учреждение для пожилых людей в Княжестве

В целом онлайновый портал Monacosanté упрощает все формальности и запись ко врачам, а также дает информацию о дежурных врачах и аптеках.

Полезная информация:

Неотложная медицинская помощь: 112 / 18

112 / 18 Больничный центр Княгини Грейс: +377 97 98 99 00 / 1, avenue Pasteur, 98000 Монако

+377 97 98 99 00 / 1, avenue Pasteur, 98000 Монако Кардио-торакальный центр Монако: +377 92 16 80 00 / 11 bis, avenue d’Ostende, 98000 Монако

+377 92 16 80 00 / 11 bis, avenue d’Ostende, 98000 Монако IM2S: +377 99 99 10 00 / 11, avenue d’Ostende, 98000 Монако

+377 99 99 10 00 / 11, avenue d’Ostende, 98000 Монако Частный центр гемодиализа Монако: +377 92 05 68 00 / 32-34 Quai Jean-Charles Rey, 98000 Монако

10. Как завести знакомства в Монако?

После устройства наступает время завязывать деловые и личные знакомства. В Княжестве – очень много клубов и ассоциаций, объединяющих своих членов по предпочтениям в проведении досуга или по национальности. Полный список иностранных ассоциаций – здесь.

Другие клубы также способствуют развитию отношений между резидентами, например, Клуб иностранных резидентов Монако (CREM), Яхт-клуб Монако и Monaco Ambassadors Club (MAC), которые регулярно предлагают своим членам мероприятия и совместные выходы.

Стоит отметить, что после десяти лет резидентства в Монако вы можете официально попросить монакское гражданство у Князя Альбера II, если он сочтет вас достойным кандидатом и, если вы хорошо интегрировались в экономическую, социальную и культурную жизнь Княжества. Монакское гражданство можно также получить по браку, после 20 лет совместной жизни с гражданином или гражданкой Монако.