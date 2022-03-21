Директор Клуба Иностранных Резидентов Монако (Crem) поделился воспоминаниями о четырёх первых годах во главе Клуба, который позволяет иностранным жителям Княжества завязывать новые знакомства. Встреча.

Директор Crem Крис Дхонт (Chris Dhondt) принял нас в уютной и интимной обстановке помещений Клуба. Тогда как, покидая родную Бельгию, чтобы обосноваться в Монако, он и не подозревал, что однажды возглавит это учреждение.

Коммерческий инженер по образованию, он по очереди занимал должности консультанта, руководителя проекта в области нефтехимии, начальника отдела кадров на электростанциях. По приезде в Монако Крис Дхонт не знал, какую специальность выбрать: «Выбор переезда в Монако был личным. В первое время я искал позиции согласно моему резюме, но это было непросто, так как здесь, в Монако, куда больше малых компаний, чем больших. Сперва я работал в центре занятости, а однажды мне предложили возглавить Клуб Иностранных Резидентов».

Вызов оказался сложным: помимо непохожести между характером новой должности и позициями предыдущей карьеры, Крис Дхонт никогда ранее не слышал о Клубе.

«Я даже не знал, что такое «частный клуб», — говорит он. — После двух дней размышлений, я согласился на эту работу, которая позволила мне встретить новых людей в Монако, тогда как я сам только что приехал.»

Помимо перспективы расширить свою личную сеть знакомств, красота помещений Клуба, но, в первую очередь, встреча с его Президентом Луизетт Леви Суссан Аззоаглио (Louisette Levy Soussan Azzoaglio) убедили Криса согласиться на эту должность. «Мы с ней сразу нашли общий язык», — рассказывает он.

© Ed Wright

Тихая гавань

Клуб обязан своим созданием именно Луизетт Аззоаглио, при поддержке Князя Альбера II. После долгого периода службы в Княжеском Дворце, особенно в должности Личного Секретаря Княгини Грейс двадцать последних лет её жизни, в 2010 году Луизетт приняла решение воздать Княжеству полученное ею самой, способствуя интеграции новоприбывших.

Князь Альбер II и Луизетт Аззоаглио — © Philippe Fitte

Эта инициатива взяла своё начало в её собственном опыте: «Она рассказывала, как однажды Княгиня Грейс отправилась в Париж, чтобы сопровождать Принцессу Каролину и Принцессу Стефанию во время их учебы. – объясняет Крис Дхонт. – Луизетта поехала с ними, и даже если Париж – великолепный город, она чувствовала себя одиноко. Она подумала тогда, что многие резиденты Княжества, должно быть, испытывают нечто подобное. Именно поэтому она пожелала основать Клуб для резидентов и монегасков. Она хотела создать для резидентов второй дом, место, где бы люди чувствовали себя комфортно и заводили знакомства. Это небольшая тихая гавань: мы полагаем за честь лично приветствовать каждого члена Клуба, чтобы он чувствовал себя хорошо.»

И это пари весьма успешно: в настояще время Клуб Иностранных Резидентов насчитывает более 500 членов со всех континентов и 45 национальностей. В дополнение к клубу, члены могут насладиться множеством мероприятий: лекции, обеды, вернисажи, дегустация вин, закрытые показы мод, экскурсии по музеям, ужины, уик-энды, фуршеты, прогулки на яхте, а также регулярные сессии парапланеризма, и это — с частотой от одного до двух событий в неделю.

Рождественский гала-вечер © L. Basile de Carte Blanche Monaco

Для Криса Дхонта этот профессиональный опыт более, чем удовлетворителен: «Это стало замечательной неожиданностью! Я познакомился с невероятными людьми, и каждый поделился очень интересным рассказом о себе. Встречать людей разных национальностей, с разным жизненным опытом, — это очень обогащает. Миссия Клуба – объединить людей в Княжестве. Часто, когда только приезжаешь, мало кого знаешь. И за четыре года в Клубе я увидел, как создаются крепкие дружеские отношения.»

Мне позвонили из Дворца и сообщили, что нас посетит Князь. Я был очень впечатлён.

Большая семья

Среди всех этих прекрасных встреч одна особенно потрясла бельгийского резидента, всего лишь через несколько недель после его вступления в должность, в 2018 году: «Мне позвонили из Дворца и сообщили, что нас посетит Князь. Я был очень впечатлён. Я сразу спросил, как необходимо вести себя с Князем, о чем говорить с ним, что мы могли бы ему предложить… Помощник ответил: «Монсеньёр любит пиво». Так как я бельгиец, то решил, что куплю бельгийское пиво. Когда я встретился с Князем, мне открылся очень приветливый человек. Я предложил ему бельгийское пиво, и он ответил: «Господин Дхонт, это прекрасная идея!». Мы разместились в нашем баре, вдвоём. Чудесное воспоминание!»

Четыре года спустя, количество членов увеличилось на 30%, достигнув цели, поставленной новым Директором: оживить и омолодить Клуб. «Прекрасно сработал принцип «из уст в уста». Наши лучшие амбассадоры – это члены Клуба», — объясняет он.

© Pierre Fitte

Члены, которые, по его собственным словам, образуют большую семью. Последние кризисы, потрясшие планету, свидетельствуют об этом: «Во время пандемии коронавируса были люди, проходившие самоизоляцию, нуждавшиеся в социальных контактах. Моя команда обзванивала некоторых, запертых в своих квартирах в Монако, чтобы справиться об их состоянии здоровья и делах, и, тем самым, поддержать связь.» Даже будучи аполитичным, Клуб также поддерживает русских и украинских членов, страдающих от текущего военного конфликта: «Мы справляемся о них, мы выслушиваем, но придерживаемся нейтралитета.»

Но эти кризисы ни в коей мере не препятствуют Клубу реализовывать свои проекты. Этим летом здание должно быть отремонтировано, «сохранив свой дух». По словам Криса Дхонта, все инициативы должны представлять собой одну цель: объединение резидентов.