16 декабря в присутствии Князя Альбера II состоялась торжественная презентация нового сканера для подсчета фотонов. Доктора Филиппо Чивайя (Filippo Civaia) и Филиппе Росси (Philippe Rossi) рассказали о революционном устройстве и поделились своими первыми наблюдениями о результатах его использования.

Разработка этого проекта велась на протяжении двадцати лет. На сегодняшний день в кардиохирургическом центре Монако установлен один из первых в мире сканеров с фотонным подсчетом, предназначенный всецело для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

«Наша цель – обеспечить качественное лечение наших пациентов, – отмечает доктор Чивайя, врач-кардиолог. – Этот сканер – это совместный инновационный проект Монако, Германии и США. Основной задачей проекта было использование технологии подсчета фотонов для получения изображений».

Доктор Чивайя наглядно описал этот сложный технологический процесс: «Когда вы используете стандартный сканер, это все равно, что использовать лейку без насадки. С ее помощью вы не сможете равномерно полить свои растения. С новым сканером вы добавляете к лейке насадку-рассеиватель и можете равномерно распределить воду, поливая более мелкими струями. Другими словами, вы можете лучше распределить струи и лучше их проанализировать».

Предотвращение инвазивных методов лечения

«Основная цель заключается в том, чтобы лучше видеть, но прежде всего лучше понимать изображения, которые появляются на экране. Теперь мы сможем более точно определить характеристики бляшек [состоящих из липидов, фиброзной ткани и кальция] в коронарных артериях и оценить, являются ли они стабильными или нестабильными; поскольку именно с бляшками связаны все сердечно-сосудистые заболевания, – комментирует доктор Чивайя. – А с помощью этой новой методики мы можем более детально изучить компоненты бляшки и выявить те из них, которые могут вызвать острый сердечный приступ».

Для пациентов польза нового сканера крайне важна: благодаря гораздо более точным изображениям кардиологи смогут назначить более правильное и эффективное лечение. Однако используемое для проведения сканирования контрастное вещество и время обследования остаются неизменными.

Благодаря более точным диагнозам некоторые пациенты смогут избежать дополнительных инвазивных обследований, таких как коронарная ангиография, которая включает в себя пункцию артериального сосуда, госпитализацию и возможные осложнения.

Отличная установка и функционирование коронарного стента

Снимок пациента с прогрессирующим заболеванием коронарных артерий, о чем свидетельствует наличие множественных бляшек: соотношение результатов нового сканера и традиционной коронарной ангиографии

В наших интересах сделать эти обследования как можно более безопасными

Снижение уровня облучения

Кроме того, другой врач-кардиолог доктор Росси отмечает немаловажное преимущество нового сканера: «При использовании фотонного сканера уровень облучения пациентов уменьшился в 10 раз по сравнению с первыми устройствами. Когда мы выполняем рентгеновские снимки, пациенты в любом случае подвергаются рентгеновскому излучению; и если делать это часто, то появляется риск развития патологий, вызванных излучением, в частности, онкологических заболеваний. Поэтому в наших интересах сделать эти обследования как можно более безопасными».

С момента поступления нового сканера в кардиохирургический центр в сентябре прошлого года было проведено более 1 000 обследований. Несмотря на более низкий уровень излучения по сравнению с обычными сканерами, доктора Чивайя и Росси отмечают, что это обследование должно проводиться строго по назначению врача, так как оно по-прежнему подвергает пациентов воздействию облучения. Поэтому в настоящее время сканер используется сугубо в целях диагностики, а его профилактическое назначение пока не предусматривается.

Фотонный сканер также применяется в других клиниках по всему миру, но в других направлениях медицины, таких, как неврология или пульмонология.