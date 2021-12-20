Обзор последних новостей в области здравоохранения на понедельник 20 декабря.

Новости коронавируса: в минувшее воскресенье в возрасте 97 лет скончалась жительница Монако. С начала пандемии от коронавируса умерло 37 человек, проживающих на территории Княжества. В Больнице Княгини Грейс по-прежнему находится 18 человек, шестеро из которых – в реанимационном отделении. В связи с этом Правительство настоятельно рекомендует пройти курс вакцинации от коронавируса.

ФК «Монако» объединяется с Больницей Княгини Грейс в рамках программы по борьбе с травмами головного мозга. Ассоциация примет участие в экспериментальном исследовании, целью которого является усовершенствование сведений и методов лечения сотрясений головного мозга, а также создание службы оказания квалифицированной помощи, доступной для широких слоев населения. «Мы осознали, что, как и в случае с профессиональными футболистами, пациенты – вне зависимости от того, занимаются ли они спортом или нет – испытывают трудности при обращении в отделение скорой помощи с травмами головного мозга», – объясняет Сильвен Бланшар (Sylvain Blanchard), главный врач Княжеского футбольного клуба.

16 декабря в Монако состоялась торжественная церемония презентации первого в мире сканера, оснащенного функцией цифрового подсчета фотонов. Князь Альбер II лично посетил мероприятие, которое проходило в кардиохирургическом центре. Новый сканер будет направлен на лечение исключительно сердечно-сосудистых патологий и позволит получать гораздо более четкие и точные изображения в короткие сроки, по сравнению с другими уже существующими сканерами. Эта технология также способствует снижению уровня облучения и количества препаратов, вводимых пациентам – таким образом, даже самые уязвимые пациенты смогут лучше переносить воздействие сканера.