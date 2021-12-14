На пороге праздники, но радостная новогодняя атмосфера омрачена призраком недавней пандемии. С каждой неделей в Княжестве продолжает расти число заболевших и госпитализированных в связи с коронавирусом.

Согласно последнему отчету от понедельника, 13 декабря, было зафиксировано 20 новых случаев заболевания коронавирусом и 19 человек, госпитализированных в больницу Княгини Грейс. Для сравнения, в понедельник 6 декабря в больницу поступило 9 человек. Уровень заболеваемости составляет 544,98 (показатель за прошлую неделю – 409,39). В понедельник вечером 158 человек находились под наблюдением Центра Домашнего Мониторинга.

Тревожная обстановка в области здравоохранения также наблюдается в департаменте Приморские Альпы, где уровень заболеваемости превысил 700 случаев (716, по сравнению с 503 в других регионах Франции). Загруженность больниц в департаменте оценивается в 74%.

У кого есть возможность вакцинироваться в Княжестве?

Правительство не прекращает усилий по повышению осведомленности населения о важности вакцинации. По данным на 5 декабря, 65,4% населения в возрасте старше 12 лет прошли полный график вакцинации. Этот показатель достигает 76,8% среди 55–64-летних и почти 92% среди лиц в возрасте от 75 лет.

Правительство запустило сайт vaccination-covid19.gouv.mc, чтобы максимально упростить процесс прохождения вакцинации для всех желающих. Следует отметить, что граждане и резиденты Монако, а также сотрудники, работающие на территории Княжества, имеют право на страховую компенсацию в полном объеме.