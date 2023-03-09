Как снять квартиру в Монако?

Необходимые документы, обязательства арендатора, страхование… Monaco Tribune изучил для вас все подводные камни.

Хотите переехать в Княжество? Если вы решили арендовать жилье, вот несколько практических советов, которые помогут вам со спокойной душой поселиться в Монако.

1) Грамотно подготовить досье

Во избежание разочарования тщательно определите критерии выбора и, прежде всего, свой бюджет. На самом деле, колебания в цене бывают очень значительны в зависимости от района и здания, поэтому важно быть максимально точным в своих пожеланиях. В этом случае агентство недвижимости сможет быстро предложить квартиру, наилучшим образом соответствующую вашим потребностям.

Например, можно найти двухкомнатную квартиру за 3 500 евро/месяц или однокомнатную квартиру-студию за 1 700 евро/месяц в кварталах Экзотический сад (Jardin Exotique ) и Ля Рус-Сен-Роман (La Rousse — Saint Roman), которые нередко являются самыми недорогими. Но зачастую эти же квартиры расположены в зданиях в буржуазном стиле и сдаются в аренду без парковочного места. К тому, они находятся в зданиях, попадающих под действие особого закона (т.е. приоритет отдаётся монегаскам и резидентам с определённой продолжительностью прожитых здесь лет).

Напротив, в более престижных резиденциях кварталов Фонвьей (Fontvieille), Монте-Карло (Monte-Carlo) и Карре д’Ор (Carré d’or) цены могут взлетать до 15 000 евро/месяц за двухкомнатную квартиру и 13 000 евро/месяц за однокомнатную квартиру-студию. Конечно, эти фешенебельные апартаменты могут похвастаться великолепным видом на море и прекрасным расположением недалеко от знаковых достопримечательностей Княжества, таких как площадь Казино, галерея «Метрополь» и порт Монако. Резиденции, в которых они расположены, предлагают услуги уровня лучших пятизвёздочных отелей: круглосуточные услуги консьержа, бассейн, спа, тренажерный зал и т.д.

Поскольку в Монако очень строгие требования к соблюдению законодательства, не поленитесь тщательно подготовить все необходимые документы: ксерокопию удостоверения личности и паспорта, подтверждение адреса, биографическую справку и рекомендательное письмо из банка. Как только вы соберете эти документы, определиться с вариантами квартиры будет гораздо легче.

2) Проверьте предложение по аренде

После выбора квартиры ваш риелтор составит предложение по аренде, которое обычно содержит следующие элементы: стоимость аренды, срок аренды (обычно от одного до трех лет), инфляционную оговорку (индексирование стоимости аренды), периодичность платежей и т.д.

Ни для кого не секрет, что в Монако работает целое множество агентств недвижимости. Естественно, клиенты будут обращаться в агентства, занимающие видное положение на рынке, сотрудники которых реагируют наиболее оперативно и бегло общаются на нескольких языках. Действительно, поскольку срок аренды составляет не менее одного года, важно найти надежное и энергичное агентство, которое сможет достойно сопровождать вас на протяжении всего периода аренды.

Стоит отметить, что арендодатель обычно просит предоставить справку из банка, которая подтверждает, что потенциальный арендатор прекрасно зарекомендовал себя и способен выплачивать арендную плату в течение всего срока аренды. Обратите внимание, что коммунальные услуги (электричество, газ, вода, интернет) обычно не включены в арендную плату и оплачиваются арендатором отдельно.

Если арендодатель примет ваше предложение, вам нужно будет быстро оплатить депозит (часто соответствует стоимости трёх месяцев аренды) и агентское вознаграждение, чтобы «закрепить» за собой квартиру.

3) Подписание договора аренды

Для завершения сделки не хватает только вашей подписи. Риелтор подготовит договор аренды и назначит встречу для проведения экспертизы состояния помещения, которая оплачивается аредатором во время заезда в новую квартиру. Аналогичная процедура по окончании срока аренды является обязанностью арендодателя и оплачивается уже им.

Перед подписанием договора необходимо оплатить оставшуюся сумму, т.е. первую арендную плату (включая сборы), регистрационный сбор за договор аренды (т.е. 1% от годовой суммы аренды плюс сборы), а также расходы на вышеупомянутую экспертизу.

Поскольку в Монако депозиты представляют собой значительные суммы, владельцы и арендаторы часто решают обратиться к судебному приставу для проведения экспертизы. Стоимость может составлять от 500 до 2 000 евро, в зависимости от размера квартиры.

Как только договор будет подписан, агент по недвижимости позаботится о последних деталях (смена имени арендатора для оплаты коммунальных услуг, страхование квартиры, передача ключей, регистрация аренды и т.д.). Через десять рабочих дней после регистрации вы сможете подать заявление на получение официального статуса резидента Монако.

Хотя страхование не является обязательным, оно настоятельно рекомендуется, чтобы защитить арендатора в случае аварий или материального ущерба. Арендаторы несут ответственность за содержание квартиры в чистоте и хорошем состоянии. Они также ответственны за ремонт и обслуживание, не связанные с естественным износом помещения.

Хотите арендовать жилье в Монако? Ознакомьтесь с предложениями по аренде от агентства Monaco Properties.