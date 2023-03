Comment louer un appartement à Monaco ?

Documents à fournir, responsabilité, assurance… Monaco Tribune fait le point.

Envie de vous installer en Principauté ? Si vous optez pour la location, voici quelques conseils pratiques pour vous établir à Monaco, l’esprit tranquille.

1) Bien préparer son dossier

Afin d’éviter toute déception, définissez soigneusement vos critères de sélection et, surtout, votre budget. Il existe en effet de grandes différences de prix suivant les quartiers et les immeubles et il est ainsi important d’être le plus précis possible, afin que l’agence immobilière puisse vous proposer l’appartement qui correspondra le mieux à vos besoins.

On peut par exemple trouver des deux pièces à 3 500 euros/mois et des studios à 1 700 euros/mois dans les immeubles des quartiers du Jardin Exotique et de La Rousse – Saint Roman, ces deux quartiers étant ceux qui proposent souvent les prix les moins chers. Mais ce sont aussi principalement des appartements situés dans des immeubles bourgeois loués sans parking et dans des immeubles sous loi (c’est-à-dire, priorité aux Monégasques et aux résidents avec un certain nombre d’années d’ancienneté).

A l’inverse, dans les résidences plus prestigieuses de Fontvieille, de Monte-Carlo et du Carré d’or, les prix peuvent monter jusqu’à 15 000 euros/mois pour un deux pièces et 13 000 euros/mois pour un studio. Bien entendu, ces appartements d’exception offrent de magnifiques vues mer et sont localisés à proximité des lieux iconiques de la Principauté, tels que la place du Casino de Monaco, le Métropole et le port de Monaco. Les résidences dans lesquelles ils se situent offrent des services dignes des plus grands palaces, avec conciergerie disponible à toute heure, piscine, spa, salle de sport, etc.

Les exigences en matière de compliance étant des plus strictes à Monaco, n’hésitez pas à préparer tous les documents dont vous aurez besoin : photocopie de votre carte d’identité et passeport, justificatif de domicile, curriculum vitae et lettre de référence de votre banque. Une fois ces documents réunis, vous pourrez plus facilement vous positionner rapidement sur l’appartement de votre choix.

2) Vérifier l’offre de location

Une fois l’appartement choisi, votre agent établira l’offre de location, qui contient généralement les éléments suivants : le prix de la location, la durée du bail (généralement compris entre un et trois ans), une clause relative à l’inflation (indexée sur le prix de la location), la fréquence des paiements etc.

Ce n’est un secret pour personne : il existe beaucoup d’agences immobilières à Monaco. Les clients auront ainsi naturellement tendance à se tourner vers les agences les plus réactives, communiquant parfaitement dans plusieurs langues et ayant pignon sur rue. En effet, la durée du bail étant de minimum un an, il est important de trouver une agence fiable et réactive, qui saura vous accompagner tout au long de votre location.

Attention : le propriétaire demande généralement une lettre de référence bancaire qui prouve que le futur locataire a bonne réputation et est en capacité de payer la location sur la durée complète du bail. A noter que les charges (électricité, gaz, eau, internet) ne sont généralement pas incluses dans le loyer et sont payées séparément par le locataire.

Si le propriétaire accepte votre offre, vous devrez rapidement verser la caution (qui correspond souvent à trois mois de loyer) et les frais d’agence afin de réserver l’appartement.

3) Place à la signature

Il ne manque plus que votre signature pour que tout soit en règle. Votre agent immobilier va préparer le contrat de location et planifier un rendez-vous pour faire l’état des lieux, qui est à la charge du locataire au moment de l’arrivée. L’état des lieux au moment du départ, en fin de bail, est à la charge du propriétaire.

Avant de signer votre contrat, vous devrez payer le montant restant, à savoir le premier loyer (charges incluses), les frais d’enregistrement du contrat de location (soit 1% du montant annuel de la location et les charges), ainsi que les coûts de l’état des lieux.

Les cautions représentant des montants importants à Monaco, les propriétaires et locataires choisissent souvent de faire appel à un huissier pour la réalisation de l’état des lieux. Le coût pourra ainsi varier entre 500 euros et 2 000 euros, suivant la taille de l’appartement.

Dès que le contrat sera signé, votre agent immobilier s’occupera de régler les derniers détails (changement de nom pour les charges, assurance de l’appartement, remise des clés, enregistrement de la location etc.). Vous pourrez demander le statut officiel de résident monégasque au bout de dix jours ouvrés, une fois la location enregistrée.

Si l’assurance n’est pas obligatoire, elle est fortement recommandée, afin de protéger le locataire en cas d’accidents ou de dégâts matériels. Les locataires ont l’obligation de conserver l’appartement propre et en bon état. Ils sont également responsables des réparations et maintenances non liées à une dégradation naturelle des lieux.

