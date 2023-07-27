Всей семьей – в Монако!

Безопасность – приоритет родителей с детьми, которые выбирают основное место жительства в Княжестве.

Во всем мире Монако славится как солнечная и безопасная территория в два квадратных километра. Так что нет ничего удивительного в том, что Княжество особенно привлекает либо очень состоятельных, либо престарелых людей, желающих полностью воспользоваться своей пенсией.

Согласно недавно опубликованной в газете The Times статье, похоже, что появилась новая категория заинтересованных в жизни в Монако: молодые родители, ищущие постоянное место жительства.

Так, например, британская газета проследила за лондонским дизайнером бижутерии Сарой Хо с ее мужем и двумя детьми 11 и 8 лет. Во время первого карантина семья решила покинуть британскую столицу, сочтя, что она недостаточно безопасна для их детей. «Мы хотели предоставить детям свободу и не волноваться за их безопасность», заявила Сара Хо.

Посетив несколько квартир – сначала виртуально, а потом и реально – семья Хо обосновалась в Княжестве. «Наш приоритет – безопасность. Когда я приехала в первый раз, я восхищалась, увидев 9-10-летних детей со своими друзьями в городе или в парке безо всякого присмотра. После школы они сразу шли на пляж или занимались водными видами спорта. Это – другой мир, это – независимость. Я хотела этого для своих детей», продолжила дизайнер.

Напомнив о том, что Монако действительно является одной из самых безопасных стран мира, – 515 полицейских на почти 35 000 жителей, – издание также отметило, что очень высокие цены на недвижимость на этой территории, которую так ценят миллиардеры, объясняются, в частности, крайне выгодной налоговой политикой Княжества. The Times также добавила, что с 2016 года Монако тесно сотрудничает с Евросоюзом, проявляя все большую гласность относительно банковских счетов своих резидентов, чтобы бороться со всеми формами хищений.

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Местная жизнь в развитии

Именно эти меры безопасности, наряду со строительством нового жилья, и побуждают семьи обустраиваться в Монако, несмотря на высокие цены. Во всяком случае, так утверждает в статье Ирен Люк, управляющий партнер риэлторской фирмы Savills Monaco: «средний возраст переезжающих в Монако существенно отступил ввиду безопасности, климата, доступности и того факта, что застройщики теперь строят большие современные квартиры. С конца пандемии появился очень большой спрос на основное жилье, потому что люди переезжают с детьми и могут теперь работать удаленно.»

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Это мнение разделяет и Никколо Марзокко, директор одноименной компании, построившей знаменитую Башню Одеон, населенную, в основном, семьями: «раньше Монако было офшорным государством. Сегодня люди реально хотят здесь жить. Они покупают утром хлеб, отвозят детей в школу…»

Еще одно преимущество для резидентов – развитие развлекательных мероприятий в Княжестве. Генри Смит, британский куртье по кораблям, обосновавшийся в Монако десять лет назад, отметил, как за это время преобразилась ночная жизнь. «Когда я впервые приехал сюда, ночью с корабля я наблюдал за Монако и видел в городе очень мало света. Сегодня его намного больше. Все очень сильно изменилось.»

Он также отмечает более широкое разнообразие предложений, в частности, в ресторации. Монако все еще ассоциируется с высокой кухней Дюкасса и Аллено, но появились и более простые и доступные рестораны. Взять хотя бы его любимый бар Slammer’s, где пиво в часы скидок стоит всего шесть евро и где Князь Альбер II и Княгиня Шарлен иногда вместе смотрят по телевидению матчи регби. «Это доступный человек, комментирует Генри Смит. Не часто найдешь заведение, где 20-летние новозеландцы в академотпуске веселятся вместе с миллиардерами и монархами.»

Статья заканчивается советами потенциальным будущим резидентам. Чтобы помочь читателям переехать в Монако на лучших условиях, газета подробно описывает инфраструктуры, средние цены на жилье, школы Княжества, его налоговую политику, а также условия получения статуса резидента.