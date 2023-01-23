Уровень преступности в Княжестве снизился

Данные, опубликованные Службой общественной безопасности, посвящены сравнению 2022 и 2019 годов, последний из которых был контрольным перед пандемией.

В Монако прошла традиционная церемония новогоднего обращения Управления общественной безопасности в присутствии Князя Альбера II, государственного министра Пьера Дарту, советника правительства — министра внутренних дел Патриса Селларио (Patrice Cellario), генерального контролера, возглавляющего Управление общественной безопасности Ришара Марангони (Richard Marangoni), руководящего звена Службы общественной безопасности и высших должностных лиц Княжества.

19 января в Океанографическом музее, сразу после исполнения национального гимна, Генеральный контролер упомянул основные вехи 2022 года, среди которых 120-летие института Общественной безопасности, новые транспортные средства, новые временные помещения напротив стадиона им. Луи II, продолжение ремонтных работ и надстройка дополнительных этажей основного здания Управления, а также торжественные открытия и церемонии освящения.

Также были упомянуты война в Украине, борьба с отмыванием денег и активное развитие оперативных мероприятий. «В 2023 году состоится окончательный переезд в постоянное здание, и тогда мы получим эффективнейший рабочий инструмент. После этого продолжатся эволюция и реорганизация службы общественной безопасности, ведь наш институт нуждается в постоянном обновлении», — прокомментировал Ришар Марангони в интервью Monaco Info.

Генеральный контролер отдал дань уважения 592 мужчинам и женщинам, составляющим полицейские силы Княжества, и выразил им признательность за «бесконечную преданность своему делу, непоколебимую приверженность своей миссии на службе обществу».

Монако – оазис безопасности

Отдельно было отмечено снижение показателей правонарушений в стране: с 2019 по 2022 год Служба общественной безопасности зафиксировала сокращение уровня преступности на 9% в целом, а уличной преступности — на 34%.

Несмотря на то что данные показывают небольшой прирост между 2021 и 2022 годами, за точку отсчета действительно берется 2019 год, последний год перед пандемией, поскольку кризис здравоохранения оказал сильное влияние на 2020 и 2021 годы с точки зрения активности и посещаемости страны.

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Со своей стороны, Суверенный Князь напомнил о «фундаментальной важности миссии полицейского в нашем сообществе. Эта миссия берёт своё начало непосредственно в нашей Конституции, которая гласит, что «гарантируются свобода и безопасность личности». Термин «безопасность» был избран подобно знаменитому краеугольному камню, основе основ для строителей. Обыденная речь полна таких выражений, как «это безопасное место», «он находится в безопасном месте» — все они используются для описания нашего Княжества. Почему так? Потому что на протяжении десятилетий государственная политика проводилась таким образом, чтобы гарантировать безопасность имущества и людей, мужчин и женщин, которые живут, работают или проездом оказались в нашей стране».

Церемония завершилась благословением вымпела Службы общественной безопасности капелланом Управления, аббатом Жюльеном Голлино, который также произнес молитву полицейского, после чего прозвучал торжественный гимн Управления.