L’International School of Monaco, dans le top 10 des meilleures écoles d’Europe

Le classement du magazine Spear’s place également l’école dans le top 100 mondial.

Une belle reconnaissance du travail fourni. Pour la deuxième année consécutive, l’International School of Monaco figure dans le top 10 des meilleures écoles d’Europe (hors Suisse) du magazine britannique Spear’s.

« C’est un plaisir et un honneur de voir l’ISM classée parmi les écoles les plus prestigieuses du monde, confie le directeur Stuart Bryan. Cela témoigne vraiment du niveau holistique de l’éducation internationale d’excellence proposée à l’ISM et du travail acharné de nos merveilleux élèves et de notre personnel, en partenariat avec notre incroyable communauté de parents. »

Une distinction amplement méritée. Selon le directeur, « l’ISM crée un environnement d’apprentissage holistique, dans lequel les étudiants peuvent apprendre et explorer le monde, comme de véritables citoyens du monde. »

Plein de fierté, Stuart Bryan expose les différents piliers de son école qui, selon lui, ont contribué à son succès. A commencer par les valeurs de l’établissement et le bien-être de ses élèves.

« Les valeurs fondamentales de l’ISM, l’intégrité, l’apprentissage, la bienveillance et le respect, sont intégrées dans tout ce que nous faisons, précise le directeur. (…) Le bien-être de nos étudiants est notre priorité, et nous formons nos élèves contre le harcèlement scolaire. »

Comment les écoles monégasques luttent-elles contre le harcèlement scolaire ?

Plus de 100 activités extra-scolaires

Bien entendu, le niveau et la qualité de l’enseignement sont aussi de rigueur : « les résultats de nos élèves aux examens nationaux sont toujours très élevés. Nous le devons non seulement à nos merveilleux élèves, mais aussi à nos professeurs extrêmement qualifiés et expérimentés, que nous recrutons à travers le monde. (…) Nos enseignants ont recours à la technologie, pour développer l’apprentissage et encourager l’innovation autant que possible. (…) L’ISM dispense aussi un programme bilingue, en français et en anglais, en primaire », ajoute-il, en rappelant que l’école compte plus de 750 étudiants, de plus de 50 nationalités différentes.

Enfin, pour Stuart Bryan, les activités extra-scolaires, et en particulier la pratique sportive, en font un établissement à part entière : « l’ISM propose plus de 100 activités extra-scolaires, comme le sport, les langues étrangères, la musique, les arts, le débat et bien plus ! (…) Depuis 2022, l’ISM est même officiellement accréditée « Athlete-Friendly Education Centre » (AFEC) par l’Académie mondiale du sport. »

A noter que, depuis trois ans, l’ISM est aussi partenaire de la King’s College School à Wimbledon, au Royaume-Uni. Une collaboration « qui permet de développer les meilleures méthodes en classe, tant sur le plan de l’enseignement que sur celui de l’apprentissage. »