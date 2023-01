Bus à Monaco : Fin du ticket papier, voici les solutions numériques

Il n’est plus possible d’acheter son ticket de bus sur les bornes. Monaco Tribune détaille les solutions et alternatives proposés aux usagers.

Payer dans le bus, sans contact

Au contact de votre carte bancaire (voir image ci-dessus), le valideur situé dans le bus émet son traditionnel bip : vous venez d’acheter un billet dématérialisé. Ce billet coûte 1,50€, soit 50 centimes de moins que le ticket traditionnel que le conducteur peut vous vendre contre de la monnaie. En cas de contrôle, votre carte bancaire vous sert de justificatif auprès des agents. Attention, le paiement bancaire sans contact via votre smartphone ne fonctionne pas.

La carte bancaire permet l’Open Payment et suit une logique de tarifs plafonnés. « Lorsque vous utilisez votre carte bancaire sur le valideur, vous ne serez jamais débités au-delà de 5,50€ par jour, 15€ par semaine et 22€ par mois », nous explique Sébastien Massiani, Responsable Logistique, Exploitation et Communication au sein de la CAM.

« Concrètement, si un usager valide 10 fois sa carte bancaire le même jour, il sera débité de 5,50€ à la fin de la journée. S’il atteint 15€ de dépenses le jeudi, il pourra voyager gratuitement jusqu’au dimanche (La carte bancaire doit tout de même être posée sur le valideur mais aucun argent ne sera prélevé, ndlr). Si 22€ sont dépensés par l’usager, ses trajets ne lui coûteront plus rien jusqu’à la fin du mois », conclut le responsable.

À noter que ces calculs fonctionnent sur des journées, semaines, et mois dits administratifs, soit du 1er au 31, du lundi au dimanche et de 00h01 à minuit.

Application Monapass

Sur votre smartphone, il est possible de flasher les QR codes présents aux arrêts de bus ou d’installer l’application Monapass. Sur cette dernière, l’achat du billet se fait entièrement en ligne, bien qu’il faille activer le ticket et valider le QR code une fois dans le bus.

1 voyage, 10 voyages, pass 24h, pass 7 jours… L’application propose l’ensemble des options disponibles pour l’usager, qui peut stocker son pass directement sur l’application. Il peut également transférer sa carte CAM et son abonnement sur Monapass.

Boutique en ligne

La boutique de la Compagnie des Autobus de Monaco offre toutes les options évoquées précédemment. En créant son compte, l’usager peut acheter ses titres de transport, recharger sa carte ou renouveler son abonnement. Son accès est cependant réservé aux usagers possédant une carte de transport à leur nom.