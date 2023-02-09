Международный университет Монако: 5 причин успеха

Ректор университета последние 10 лет, Жан-Филипп Мюллер рад, что его ВУЗ с каждым годом привлекает все больше и больше студентов.

Вот уже несколько лет Международный университет Монако (IUM) стремительно развивается. «Количество студентов выросло с 200 до 700, в последнем учебном году дипломы получили 310 выпускников. Это в десять раз больше, чем десять лет назад», с улыбкой отмечает Жан-Филипп Мюллер. В чем причины такого успеха? Ответы ректора.

Жан-Филипп Мюллер, ректор IUM © Международный университет Монако

1. Монако – исключительное место

Университет наладил крепкую связь с монегасской экосистемой, и это, безусловно, первая причина его успеха. «Мы регулярно ведем совместные проекты с организациями и предприятиями Княжества», подчеркивает ректор. Например, студенты магистратуры по специальности Менеджмент элитной собственности с начала года участвуют в Monaco Yacht Show: «таким образом они знакомятся с люксовым яхтингом в течение двух-трех дней.»

Студенты по специальности Высокая мода участвуют в проектах Monte-Carlo Fashion Week. Студенты магистратуры по специальности Менеджмент в спортивном бизнесе активно работают с Автомобильным клубом Монако, Гран-при Формулы-1, Ралли Монте-Карло и Sportel Monaco.

Об этих престижных международных событиях мечтают все, но студентам они помогают завязать тесные связи, которые им пригодятся в предстоящих стажировках и поисках работы. Кроме того, в университете есть «служба трудоустройства», которая помогает студентам отточить их профессиональный проект.

«Мы организовываем как можно больше целевых встреч с профессионалами из разных секторов нашей сферы. Например, сегодня представитель Ferrari посетил IUM, чтобы презентовать свою марку студентам и отобрать несколько резюме. По традиции мы собираем предложения о стажировках, у нас есть соглашения с некоторыми предприятиями, чтобы они могли встречаться с лучшими студентами», добавляет Жан-Филипп Мюллер.

2. Актуальные образовательные программы

В следующем учебном году будет открыта новая магистратура: Управление устойчивым развитием и инновациями. «Я очень внимательно отношусь к этой программе, поясняет ректор, потому что устойчивое развитие – важное направление, признанное в Монако благодаря деятельности Князя.» Программа будет разбита на 18 месяцев: два академических полугодия и одно полугодие – на стажировке.

© Международный университет Монако

На некоторые программы, например, на степень бакалавра, в университет можно поступить в январе, но набор в магистратуру начинается в начале учебного года, в сентябре (хотя отбор уже начат). «Нас не столько интересует академическое отличие кандидата, сколько его профиль, замечает Жан-Филипп Мюллер. То есть мотивация, способность к предпринимательству, международная культура и пр. Именно это оценивается на собеседовании.» Следует заметить, что вступительного конкурса в IUM нет, и все предметы преподаются на английском языке.

Помимо степеней бакалавра и магистра университет предлагает программы МВА и DBA (Магистр и Доктор делового администрирования) для профессионалов с несколькими годами рабочего стажа. Например, DBA – трехлетняя докторантура для тех, кто «желает вести научные исследования по определенной теме, без отрыва от основной работы», объясняет ректорат.

3. Разумная численность

Еще один важный аргумент ректората: количество студентов, конечно, растет, но остается разумным. «Мы – ВУЗ с разумной численностью студентов в стране с разумной численностью населения. Студентам особо нравится это взаимодействие и эта уютная атмосфера с преподавателями.» В IUM работает два типа преподавателей: «30 штатных преподавателей и 150 внешних – экспертов и специалистов с предприятий – выступающих по особым темам в течение нескольких часов», разъясняет ректор.

© Международный университет Монако

И преподаватели, и студенты университета – со всего мира. IUM насчитывает 70 разных национальностей. «У нас нет национального большинства, хотя французов и итальянцев немного больше. В этом году у нас много студентов из США, Канады, Северной Европы… Зачастую в аудитории с 30 студентами можно насчитать 25 национальностей. Для них это мощный развивающий фактор», продолжает ректор.

4. Подготовка к предпринимательству

Около 20% выпускников IUM создают собственные предприятия. «Это впечатляет», комментирует Жан-Филипп Мюллер. «Я часто повторяю, что предпринимательство – первый работодатель наших выпускников. Думаю, студенты, приезжающие в Княжество, это глубоко осознают, и мы направляем их с помощью различных текущих событий.»

В целом, «рабочие предложения носят международный характер». Например, «магистры в менеджменте элитной собственности обычно поступают на работу в такие крупные объединения, как LVMH и Kering в Лондоне или Дубае… В конечном счете из 4 000 выпускников IUM четверть работает или работала в Монако, в частности, в области финансов и спорта.»

5. Радушный прием

На Лазурном берегу трудно найти жилье, поэтому Международный университет Монако организовал сеть владельцев квартир в Княжестве. «Владельцы с удовольствием сдают квартиры студентам, так что в целом студенты не остаются без жилья. Но мне очень бы хотелось, чтобы у университета был свой кампус. Это – очень актуальная тема. Хорошо бы, чтобы кампус находился рядом с университетом или в соседней коммуне. В течение учебного года жилье найти не сложно, а летом – намного труднее», признает ректор.

По тому же принципу, университет принимает меры, чтобы упростить и ускорить студентам доступ в IUM. «У нас есть специальные работники, которые помогают студентам в получении виз, страховок и жилья», объясняет ректорат. Для абитуриентов это очень важно!