Beausoleil, Monaco : quelle réglementation pour les trottinettes électriques ?

La ville de Beausoleil a récemment durci sa réglementation quant à l’usage de la trottinette électrique et autres gyropodes.

À Beausoleil, il faut que l’on puisse voir l’usager et sa trottinette. Gilet de haute visibilité, équipement rétroréfléchissant et circulation avec feux de positions constamment allumés sont maintenant obligatoires quand on pilote. Côté sécurité, l’arrêté municipal pris par la ville le 23 février dernier impose de porter un casque et interdit de transporter une seconde personne sur la trottinette. La circulation sur les trottoirs est également prohibée.

Ces dispositions se multiplient dans les villes de France et sur la Côte d’Azur où plusieurs accidents mortels sont survenus, notamment le décès d’un enfant ukrainien âgé de 5 ans en juin 2022, percuté par une trottinette électrique sur la promenade des Anglais à Nice.

En Principauté, l’âge minimum pour pouvoir se servir d’une trottinette électrique est de 12 ans. Depuis décembre 2021, le port du casque est obligatoire, en plus de celui du gilet de haute visibilité. Les usagers peuvent circuler sur la chaussée, les voies de bus et les pistes cyclables.