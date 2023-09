Come sposarsi a Monaco?

Procedure, nazionalità, religione… Facciamo il punto della situazione.

Ci siamo! Voi e la vostra dolce metà vi siete ufficialmente fidanzati! Con l’avvicinarsi del grande giorno, potreste considerare l’idea di celebrare il matrimonio a Monaco. Ma ci sono alcune condizioni da rispettare. Vediamo quali sono.

Bisogna essere monegaschi per sposarsi civilmente a Monaco?

La legge è molto chiara. Secondo l’articolo 139 del Codice civile monegasco, è possibile contrarre matrimonio civile nel Principato solo se si soddisfa almeno una delle tre condizioni seguenti:

Uno dei futuri coniugi è di nazionalità monegasca

Uno dei due futuri coniugi è domiciliato a Monaco

Uno dei futuri coniugi vive a Monaco da più di un mese in maniera continuativa

Inoltre, l’articolo 52 del Codice civile stabilisce che “l’avviso (la pubblicazione del matrimonio) deve rimanere affisso per dieci giorni. Il matrimonio non può essere celebrato prima dello scadere di questo termine”.

Ricordiamo che se solo uno dei due ha la cittadinanza monegasca, l’altro coniuge dovrà attendere vent’anni prima di acquisire la cittadinanza per mezzo del matrimonio.

Tutto quello che c’è da sapere per trasferirsi a Monaco

Quando è possibile sposarsi in comune?

Il Comune di Monaco dichiara che è possibile sposarsi in qualsiasi giorno della settimana, a eccezione dei giorni festivi, tra le 10:00 e le 16:00.

Il sabato i matrimoni vengono celebrati solo al mattino, dalle 10:00 alle 11:30. In ogni caso, se pensate di sposarvi di sabato, vi consigliamo di prenotare con diversi mesi di anticipo, soprattutto tra maggio e ottobre.

Le unioni tra persone dello stesso sesso sono permesse a Monaco?

Attualmente nel Principato di Monaco non esiste il matrimonio tra persone dello stesso sesso, nemmeno quello civile. Tuttavia, dal 2019 sono riconosciute legalmente le unioni di fatto, come i Pacs, tra due persone di sesso opposto o dello stesso sesso.

Vi sposate nel Principato? Ecco dove trovare gli abiti per il grande giorno

Se siete cattolici e desiderate celebrare la vostra unione in una delle parrocchie di Monaco, dovrete contattare la chiesa di vostra scelta. Sebbene sia consuetudine sposarsi nella parrocchia della città in cui si risiede, non è assolutamente necessario essere monegaschi o residenti a Monaco per sposarsi in uno degli edifici religiosi del Principato. Ci possono essere però alcune eccezioni, ad esempio se la famiglia di uno degli sposi vive a Monaco, come spiega il canonico Joseph di Leo.

È quindi necessario dimostrare di avere un legame con il Principato di Monaco e spetta al parroco di ogni parrocchia decidere se il matrimonio può essere celebrato o meno. Da notare che i futuri sposi devono preparare tutta la documentazione nel loro paese di residenza, in modo che possa poi essere trasmessa dalla Cancelleria della Diocesi di origine alla Diocesi di Monaco.

Ecco perché è fondamentale pianificare in anticipo! Una volta scelta la parrocchia e fissata la data e l’ora della cerimonia, bisognerà fissare gli incontri con il sacerdote che preparerà i futuri sposi. Infine, è possibile iscriversi a uno degli incontri di Accompagnamento al matrimonio, dove alcune coppie cristiane volontarie e un sacerdote guideranno i futuri coniugi.

Le date di questi incontri, organizzati presso il Foyer paroissial de Saint-Nicolas (19 avenue des Papalins), sono disponibili sul sito web della Diocesi di Monaco.

La Diocesi raccomanda di avviare le pratiche un anno prima della data prescelta.

Buono a sapersi: la chiesa Saint-Paul non fa parte della diocesi di Monaco. È dedicata alla comunità anglicana di lingua inglese e celebra anche matrimoni. Potete contattare direttamente la chiesa se desiderate sposarvi lì (vedi sotto).

Le coppie ebraiche possono affittare la sinagoga Edmond J. Safra in Avenue de la Costa per celebrare la loro unione. Naturalmente, è consigliabile pensarci con anticipo.

Non è necessario essere monegaschi per sposarsi e gli sposi non devono necessariamente vivere a Monaco o nelle vicinanze. Tuttavia, il rabbino Daniel Torgmant sottolinea che è indispensabile essere uniti civilmente prima di poter celebrare un matrimonio religioso.

Per coloro che preferiscono pronunciare il fatidico “sì” all’interno o all’aperto sotto una chuppah, il “baldacchino” nuziale, il Principato offre una serie di luoghi romantici ed eleganti da affittare.

Sposarsi a Monaco: le location più popolari del Principato

Se siete musulmani e desiderate sposarvi in un edificio religioso a Monaco, non ci sono moschee nel Principato. Dovrete quindi optare per una cerimonia in casa o contattare le moschee delle Alpi Marittime.

Informazioni pratiche e numeri utili:

Comune di Monaco:

Service de l’Etat Civil, Mairie de Monaco, Place de la Mairie, 98000 Monaco

Telefono: (+377) 93 15 28 51 o 93 15 29 64

E-mail: etatcivil@mairie.mc

Horaires d’ouverture : Dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16:00, orario continuato. Sabato dalle 9:00 alle 12:00 (per i matrimoni)



Diocesi di Monaco:

Arcidiocesi di Monaco,1 rue de l’Abbaye, 98000 Monaco

Telefono: (+377) 99 99 15 15 Domande relative al matrimonio: 06 78 63 41 88 o 06 63 72 62 99

E-mail: contact@diocese.mc

Chiesa anglicana di Saint-Paul:

22 Avenue de Grande Bretagne, 98000 Monaco

Telefono: (+33) 6 78 63 16 29 o (+377) 93 30 71 06

E-mail: hughbearn@gmail.com

Sinagoga Edmond Safra: