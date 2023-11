Plus 22% de touristes enregistrés en juillet et août à Vintimille

Ce rebond a été noté par l’Observatoire régional du tourisme ligure.

Vintimille se transforme… Le paysage change, et les événements fleurissent. L’été dernier par exemple, des artistes tels que Fiorella Mannoia et Mario Biondi ont été accueillis pour des concerts dans la ville et Antonio Ornano pour un stand-up, à l’initiative de la Marina Development Corporation (MDC), la société du résident monégasque Robert Thielen.

Grâce notamment à ce type de rendez-vous, Vintimille a enregistré une augmentation de touristes de l’ordre de 22%, et une augmentation de 28,35% d’internationaux entre juillet et août. Ces chiffres confirment que le tourisme international à Vintimille est non seulement possible mais est déjà une réalité. Et tandis que l’administration du maire de la ville Flavio Di Muro, aurait dû présenter au conseil municipal dans les premiers jours de novembre, une alternative au projet d’urbanisme du front de mer de la Marina Development Corporation, les associations professionnelles et les représentants des activités de production semblent unanime sur le projet de réhabilitation.

Paolo Della Pietra, le président de Confindustria Imperia, l’association commerciale de la province d’Imperia, le réitère : « nous pensons que cet important projet de régénération urbaine valorise non seulement la ville de Vintimille mais aussi l’ensemble de la zone d’Imperia, en matière d’opportunités d’emploi et de retour d’image. Nous parlons d’un investissement de 250 millions d’euros, avec un impact sur les industries concernées au moins quatre fois plus important ».

Un tournant pour Vintimille

Le PDG de Cala del Forte, Giambattista Borea D’Olmo, est sur la même longueur d’onde : « c’est un très beau projet, stratégique pour le port, mais aussi et surtout pour la relance touristique de Vintimille. Nous devons continuer et nous devons le faire le plus rapidement possible ».

À son tour, Dario Trucchi de Confcommercio, la confédération générale italienne des entreprises, des activités professionnelles et du travail indépendant, intervient : « le port a marqué un tournant fondamental pour Vintimille, mais cela ne suffit pas à lui seul. Les structures d’hébergement sont également essentielles pour relancer le tourisme. (…) Je n’entrerai pas dans les mérites des choix politiques mais je pense que c’est une opportunité que Vintimille ne peut pas laisser passer. »

« C’est un défi entrepreneurial qui peut changer positivement l’ambiance de notre ville qui a une mauvaise image depuis trop d’années. Après l’ouverture du port touristique, nous espérons qu’une zone de grand intérêt comme la Marina San Giuseppe soit rapidement achevée », a conclu Sergio Scibilia de Confesercenti qui y voit « un exemple positif à soutenir sans hésitation, qui pourrait attirer d’autres entrepreneurs et d’autres investisseurs ».

Grâce à cet extrait, on sait à quoi va ressembler la nouvelle Vintimille

Pour rappel, le projet de régénération urbaine de Marina di Ventimiglia comprend : le complexe « Borgo del Forte » composé d’un hôtel 5 étoiles avec spa et de résidences de luxe, le restaurant « La Rocca » avec vue panoramique depuis sa grande terrasse, et le Campus « Borgo del Forte Campus », école internationale pouvant accueillir jusqu’à 700 jeunes, et offrant des services exceptionnels comme une piscine couverte, une salle de sport ou encore un centre de congres.