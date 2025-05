Vintimille : le projet Borgo del Forte franchit une étape décisive vers la métamorphose de la Riviera italienne

Le Conseil municipal de Vintimille a donné son feu vert au projet urbain pharaonique de 200 millions d’euros porté par l’entrepreneur néerlandais Rob Thielen, ouvrant la voie à une transformation radicale du front de mer ligure.

Dans les couloirs de l’hôtel de ville de Vintimille, ce mercredi soir 28 mai, une décision qui pourrait être historique a scellé l’avenir touristique de cette cité frontalière. À une très large majorité, le Conseil municipal a adopté la variante au plan urbanistique permettant la concrétisation du projet Borgo del Forte, cette vision ambitieuse portée depuis des années par Marina Development Corporation et son investisseur, l’homme d’affaires néerlandais et résident monégasque Rob Thielen.

Un empire du luxe aux portes de Monaco

Cette approbation municipale constitue bien plus qu’une simple formalité administrative : elle marque l’aboutissement d’un long processus de négociation et de dialogue entre les investisseurs privés et les élus locaux. Le projet, orchestré par Namira Sgr avec Marina Development Corporation en qualité d’advisor, dessine les contours d’une nouvelle géographie du luxe méditerranéen.

Au cœur de cette métamorphose : la réhabilitation complète du front de mer de Cala del Forte, où surgira un ensemble résidentiel et hôtelier d’exception. Borgo del Forte promet un hôtel cinq étoiles de 70 chambres, accompagné de 60 résidences haut de gamme dotées de piscines et services annexes. Le restaurant gourmet La Rocca, déjà en phase d’achèvement, viendra compléter cette offre raffinée face à la Méditerranée.

Un campus international pour rayonner au-delà des frontières

Mais l’ambition de Rob Thielen et de ses équipes dépasse les seules considérations touristiques. À Nervia, sur les vestiges de l’ancien dépôt ferroviaire, le Borgo del Forte Campus s’étendra sur plus de 40 000 mètres carrés. Cette infrastructure éducative et culturelle abritera une École internationale, des installations sportives de pointe et un centre de congrès, transformant Vintimille en véritable hub intellectuel transfrontalier.

Une nouvelle phase décisive s’ouvre

« Nous entamons une nouvelle phase de travail et nous continuerons avec encore plus d’enthousiasme à collaborer avec les entités impliquées, prêts au dialogue et à l’échange, pour faire en sorte que ce grand projet de régénération urbaine, qui apportera de la valeur à un territoire riche en beauté, prenne vie concrètement, » se réjouit Anselmo De Titta, CEO de Marina Development Corporation.

Cette satisfaction transparaît dans ses propos, soulignant l’importance de ce « développement global qui contribuera à un important relancement économique et social de la ville. »

Le dossier passe désormais entre les mains de la Région Ligurie, qui avait déjà examiné favorablement le projet en phase préliminaire. Ce feu vert régional, attendu dans les prochains mois, constituerait l’ultime étape avant le lancement effectif des travaux de cette renaissance urbaine aux ambitions internationales.