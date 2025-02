La future école internationale de Vintimille en 5 questions

Une récente visite du site par toutes les parties prenantes a permis de faire un point sur l’avancement du projet ambitieux du campus éducatif Borgo del Forte.

L’école internationale fait partie intégrante des plans de Robert Thielen, homme d’affaires néerlandais et résident monégasque, visant à revitaliser la ville italienne voisine de Monaco, Vintimille, ainsi que la région plus large de la Ligurie.

Publicité

Où sera-t-elle située ?

Le campus sera construit sur le site de l’ancienne gare de Campasso, en tant qu’élément clé du projet Marina di Ventimiglia, un vaste programme de régénération urbaine dans cette ville située à l’extrême ouest de la Ligurie.

Que comprendra-t-il ?

Le projet prévoit l’aménagement de plus de 40 000 m² dédiés à l’éducation, au sport et aux loisirs. Un nouveau bâtiment scolaire pourra accueillir environ 700 élèves âgés de 4 à 18 ans. L’établissement sera entouré d’un parc urbain comprenant un complexe sportif avec une piscine intérieure accessible au public toute l’année, une salle de sport entièrement équipée, des vestiaires et divers services. Un vaste espace vert au nord du campus sera aménagé pour accueillir des événements en plein air.

L’ancien bâtiment d’accueil du Campasso sera rénové et transformé en résidence pour environ 100 élèves internes. L’ancien dépôt ferroviaire sera restauré pour accueillir un grand amphithéâtre/salle de conférence, des bureaux et des laboratoires pédagogiques, ainsi qu’un espace dédié aux expositions et aux foires. Enfin, un troisième bâtiment existant sera réaménagé pour abriter l’accueil, des bureaux et une cafétéria.

Qui est derrière ce projet ?

L’organisation Blenheim Schools, la branche internationale du groupe Chatsworth Schools, sera en charge de la gestion pédagogique du campus. Cet acteur reconnu dans le domaine de l’éducation assurera l’intégration de l’école au sein de la communauté locale, en collaboration avec la municipalité de Vintimille.

Le projet est porté par BDF, un fonds immobilier fermé géré par Namira SGR, avec le soutien spécialisé de la Marina Development Corporation de Robert Thielen, qui intervient en tant que conseiller.

Où en est le projet actuellement ?

La phase d’étude et l’évaluation environnementale stratégique sont terminées.

Un accent particulier sera mis sur le respect de l’environnement durant les travaux. La nature sera réintroduite dans les zones dégradées afin de restaurer et renforcer les corridors écologiques, en accord avec le réseau Natura 2000 de la région. Les autorisations pour la dépollution des terrains ont été accordées et les travaux débuteront dans quelques semaines.

Quand ouvrira-t-elle ?

Selon le site de Chatsworth Schools, l’école internationale du Campus Borgo del Forte ouvrira ses portes aux premiers élèves en septembre 2026.

Marina Development Corporation : Un acteur clé du renouveau de Vintimille