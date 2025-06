Ventimiglia: il progetto Borgo del Forte segna una svolta decisiva nella metamorfosi della Riviera

Il progetto di punta per la rinascita di Ventimiglia prevede un hotel a 5 stelle e alloggi residenziali © Marina Development Corporation

Il Consiglio comunale di Ventimiglia ha dato il via libera al faraonico progetto urbano da 200 milioni di euro promosso dall’imprenditore olandese Rob Thielen, aprendo la strada a una trasformazione radicale del lungomare ligure.

Tra i corridoi del Comune di Ventimiglia, nella serata di mercoledì 28 maggio, è stata presa una decisione che potrebbe entrare nella storia del turismo di questa città di confine. A larghissima maggioranza, il Consiglio comunale ha approvato la variante al piano urbanistico che consente la realizzazione del progetto Borgo del Forte, una visione ambiziosa portata avanti da anni dalla Marina Development Corporation e dal suo investitore, l’imprenditore olandese e residente monegasco Rob Thielen.

Un impero del lusso alle porte di Monaco

Questo via libera non è una semplice formalità amministrativa: rappresenta il culmine di un lungo percorso di negoziazione e confronto tra gli investitori privati e l’amministrazione locale. Il progetto, guidato da Namira Sgr con Marina Development Corporation nel ruolo di advisor, delinea i contorni di una nuova geografia del lusso mediterraneo.

Al centro di questa metamorfosi c’è la riqualificazione completa del lungomare di Cala del Forte, dove sorgerà un complesso residenziale e alberghiero d’eccellenza. Borgo del Forte prevede un hotel cinque stelle da 70 camere, affiancato da 60 residenze di alto livello con piscine e servizi dedicati. Il ristorante gourmet La Rocca, già in fase di completamento, arricchirà ulteriormente quest’offerta raffinata con vista sul Mediterraneo.

Un campus internazionale per brillare oltre i confini

Ma l’ambizione di Rob Thielen e del suo team va ben oltre il turismo. A Nervia, dove un tempo si trovava il deposito ferroviario, sorgerà il Borgo del Forte Campus: oltre 40.000 metri quadrati destinati a una struttura educativa e culturale. Il campus ospiterà una scuola internazionale, impianti sportivi all’avanguardia e un centro congressi, trasformando Ventimiglia in un vero e proprio polo intellettuale transfrontaliero.

Verso una nuova fase decisiva

«Stiamo entrando in una nuova fase di lavoro e continueremo con ancora più entusiasmo a collaborare con le realtà coinvolte, pronti al dialogo e al confronto, per far sì che questo grande progetto di rigenerazione urbana, che porterà valore a un territorio ricco di bellezza, prenda vita concretamente», dichiara soddisfatto Anselmo De Titta, CEO di Marina Development Corporation.

Dalle sue parole traspare la fiducia in un «progetto di sviluppo globale che contribuirà a un importante rilancio economico e sociale della città».

La palla passa ora nelle mani della Regione Liguria, che aveva già espresso parere favorevole in fase preliminare. L’approvazione regionale, attesa nei prossimi mesi, rappresenterebbe l’ultimo passo prima dell’avvio ufficiale dei lavori per questa rinascita urbana dal respiro internazionale.