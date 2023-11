Turisti a Ventimiglia: +22% a luglio e agosto

Questo incremento è stato rilevato dall’Osservatorio turistico regionale della Liguria.

Ventimiglia è in piena trasformazione… Il paesaggio sta cambiando e gli eventi si moltiplicano. La scorsa estate, ad esempio, su iniziativa della Marina Development Corporation (MDC), la società del residente monegasco Robert Thielenartisti, artisti come Fiorella Mannoia e Mario Biondi si sono esibiti in concerti in città, e Antonio Ornano ha tenuto uno spettacolo di cabaret.

Grazie soprattutto a questo tipo di eventi, Ventimiglia ha registrato un aumento del 22% dei turisti, e un incremento del 28,35% dei visitatori internazionali tra luglio e agosto. Questi dati confermano che il turismo estero a Ventimiglia non solo è possibile, ma è già una realtà. E mentre, nei primi giorni di novembre, l’amministrazione del sindaco Flavio Di Muro avrebbe dovuto presentare al consiglio comunale un’alternativa al progetto di sviluppo del waterfront della Marina Development Corporation, le associazioni di categoria e i rappresentanti delle attività produttive sembrano sostenere all’unanimità il progetto di riqualificazione.

Paolo Della Pietra, presidente di Confundustria Imperia, afferma: “Riteniamo che questo importante progetto di rigenerazione urbana valorizzi non solo il Comune di Ventimiglia ma tutto il territorio imperiese, in termini di opportunità di lavoro e ritorno d’immagine. Si parla di un investimento di 250 milioni di euro, con ricadute sull’indotto di almeno 4 volte tanto”.

Un punto di svolta per Ventimiglia

Il CEO di Cala del Forte, Giambattista Borea D’Olmo, è sulla stessa lunghezza d’onda: “Si tratta di un progetto molto bello, strategico per il porto, ma anche e soprattutto per il rilancio turistico di Ventimiglia. Occorre proseguire e occorre farlo nel più breve tempo possibile

Anche Dario Trucchi di Confcommercio è intervenuto:”Il porto ha segnato una svolta fondamentale per Ventimiglia, ma da solo non basta. Per rilanciare il turismo sono fondamentali anche le strutture ricettive. Non entro nel merito delle scelte politiche ma ritengo sia un’opportunità che Ventimiglia non possa perdere”.

“Una sfida imprenditoriale che può cambiare in positivo il mood della nostra città da troppi anni con una cattiva immagine. Dopo l’apertura del porto turistico, si andrà a completare un’area di grande interesse come Marina San Giuseppe”, ha concluso Sergio Scibilia di Confesercenti, che lo ritiene “un esempio positivo da sostenere senza esitazioni, che potrebbe richiamare altri imprenditori e altri investitori”.

Ventimiglia: in arrivo un hotel 5 stelle e 60 residenze di lusso

Ricordiamo che il progetto di rigenerazione urbana Marina di Ventimiglia comprende: il complesso “Borgo del Forte“, con un hotel 5 stelle con spa e residenze di lusso, il ristorante “La Rocca” con vista panoramica dalla sua grande terrazza, e il Borgo del Forte Campus, una scuola internazionale che può accogliere 700 studenti e offre servizi d’eccezione come una piscina coperta, una palestra e un centro congressi.