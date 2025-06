La Fondation Stelios transforme Monaco en théâtre de l’espoir : 200 000 € récoltés pour Make-A-Wish

Une soirée philanthropique exceptionnelle organisée par Sir Stelios Haji-Ioannou, avec Victoria Silvstedt en maîtresse de cérémonie, transforme l’espoir en réalité pour des enfants gravement malades du monde entier.

Le 16 juin 2025, la Salle de Conférence de la Fondation Stelios à Monaco s’est métamorphosée en théâtre de la générosité humaine. En une seule soirée, la magie de la philanthropie a opéré : 200 000 euros ont été récoltés pour Make-A-Wish International, grâce à l’engagement remarquable de Sir Stelios Haji-Ioannou et de ses invités distingués.

L’Architecte de l’espoir

Sir Stelios Haji-Ioannou, créateur de l’empire easyGroup et président de la Fondation Philanthropique Stelios, s’est révélé être le véritable catalyseur de cette soirée extraordinaire. Non content d’organiser l’événement, il a annoncé que sa fondation doublerait chaque don reçu, euro pour euro.

Cette générosité stratégique a été couronnée par une distinction prestigieuse : Luciano Manzo, PDG de Make-A-Wish International, et Konstantine Antonopoulos, Wishmaker de l’Année 2024, lui ont décerné conjointement le titre de Wishmaker de l’Année 2025.

M Luciano Manzo, M Konstantine Antonopoulos et Sir Stelios Haji-Ioannou © Alain Duprat

Un casting d’exception

La soirée a réuni un plateau d’invités remarquables. Victoria Silvstedt, mannequin international et personnalité télévisuelle, a orchestré la soirée en tant que maîtresse de cérémonie avec son charisme habituel. L’équipe dédiée de Make-A-Wish International, menée par Sylvia Hopkins Hanneman, Letizia Rossi et Fiona Kearney, a assuré le succès opérationnel de l’événement.

Victoria Silvstedt en maîtresse de cérémonie © Alain Duprat

Un moment particulièrement émouvant a marqué les esprits lorsque Katerina Karaindrou, ancienne bénéficiaire d’un vœu, a partagé son témoignage bouleversant, rappelant à tous pourquoi ces initiatives transcendent la simple charité.

Make-A-Wish : l’art de transformer les rêves

Fondée en 1980, Make-A-Wish International demeure l’organisation mondiale de référence pour l’exaucement de vœux d’enfants. Avec plus de 615 000 vœux réalisés dans près de 50 pays, cette institution transforme l’adversité en émerveillement. Chaque 25 secondes, un enfant reçoit un diagnostic de maladie grave et devient éligible à un vœu. Ces expériences restaurent l’enfance volée par la maladie et améliorent le bien-être physique, psychologique et émotionnel.

Cette collaboration entre la Fondation Stelios et Make-A-Wish, initiée avec Make-A-Wish Grèce, illustre parfaitement comment la philanthropie moderne peut amplifier l’impact humanitaire à l’échelle internationale.