Sir Stelios étend son programme alimentaire au Royaume-Uni avec un don d’1 million de livres

La Fondation de Sir Stelios Haji-Ioannou étend son réseau de distribution alimentaire méditerranéen établi aux banques alimentaires britanniques grâce à un partenariat avec Trussell.

Le résident monégasque Sir Stelios Haji-Ioannou a annoncé l’extension de son programme « Food From the Heart » de sa fondation au Royaume-Uni, marquant la première expansion au-delà de ses opérations méditerranéennes d’origine. La Fondation Philanthropique Stelios s’est engagée à donner plus d’un million de livres sterling en dons alimentaires à la communauté de banques alimentaires Trussell, qui exploite plus de 1 400 sites à travers le Royaume-Uni.

Le programme, établi en 2013, opère actuellement depuis 12 points de distribution à Chypre et en Grèce, ayant distribué 42 millions d’articles alimentaires à ce jour. L’expansion britannique répond à l’insécurité alimentaire documentée affectant 9,3 millions de personnes à travers la Grande-Bretagne, dont 3 millions d’enfants, selon les recherches de Trussell.

Le don fournira des conserves de chili con carne achetées auprès de Kiril Mischeff Limited sous la marque Rodina, distribuées par le partenaire de Trussell, Food and Community Trust, à plus de 50 banques alimentaires à travers le pays. Chaque conserve, évaluée à environ 2 livres au détail, sera co-marquée avec les logos de la Fondation Stelios, Trussell et Rodina.

Sir Stelios Haji-Ioannou a déclaré : « Je suis heureux d’étendre notre programme ‘Food From the Heart’ au Royaume-Uni et de commencer notre partenariat avec Trussell pour soutenir les banques alimentaires à travers le pays. Le programme a aidé les plus nécessiteux de la société à Chypre et en Grèce pendant les 12 dernières années, et j’ai hâte de travailler avec Trussell pour aider plus de personnes qui en ont besoin au Royaume-Uni. »

Emma Revie, Directrice Générale de Trussell Trust, a reconnu le partenariat : « Nous sommes vraiment reconnaissants à la Fondation Stelios de soutenir Trussell et notre communauté de banques alimentaires. Les équipes des banques alimentaires travaillent sans relâche pour aider les personnes incapables de se payer l’essentiel et grâce à la générosité de partenaires comme la Fondation Stelios, elles peuvent continuer à fournir un soutien d’urgence vital dans leurs communautés. »

Sir Stelios Haji-Ioannou : un destin monégasque à mi-chemin entre entrepreneuriat et philanthropie

Portefeuille caritatif établi

L’initiative des banques alimentaires représente un élément du portefeuille philanthropique diversifié de Sir Stelios. Sa fondation opère dans quatre régions principales où il a vécu et travaillé : le Royaume-Uni, la Grèce, Chypre et Monaco. Les programmes actuels incluent 300 000 livres sterling en prix annuels pour de jeunes entrepreneurs britanniques, 200 000 livres sterling en prix pour entrepreneurs handicapés en partenariat avec Leonard Cheshire, et des prix bi-communautaires promouvant la coopération d’entreprises chypriotes grecques et turques.

À Monaco, la Fondation maintient une salle de conférence disponible aux organisations à but non lucratif et a soutenu diverses initiatives locales, incluant des dons aux services pour sans-abri et aux efforts de conservation environnementale. Les activités récentes incluent un don de 100 000 euros à la Fondation du Patrimoine pour la restauration de la Chapelle de la Madone à Menton et l’organisation de dîners de charité qui ont levé des fonds significatifs pour le WWF et la Fondation Prince Albert II.

Insuffler des rêves : Sir Stelios porte la dotation des prix à 100 000 € pour les entrepreneurs émergents de la Côte d’Azur