Sir Stelios ravive le patrimoine mentonnais avec un don de 100 000 €

Un geste philanthropique d’envergure qui insuffle une nouvelle vie à l’un des plus anciens sanctuaires de la Côte d’Azur.

Le 29 avril 2025, la Chapelle de la Madone à Menton a reçu un soutien majeur lorsque le résident monégasque Sir Stelios Haji-Ioannou a présenté un don de 100 000 € de sa Fondation Philanthropique à la Fondation du Patrimoine. Cette cérémonie s’est déroulée en présence du maire de Menton, Yves Juhel, et de l’ambassadeur de France à Monaco, Jean d’Haussonville, ainsi que plusieurs représentants de la Fondation du Patrimoine et de la municipalité.

Un monument aux racines monégasques profondes

Nichée le long de l’ancienne voie Iulia Augusta, cette chapelle daterait du XIe siècle et constitue le plus ancien lieu de culte de Menton. Durant quatre siècles, elle a appartenu aux Grimaldi de Monaco, comme en témoignent les plus anciens blasons de la Famille Princière visibles autour de l’autel. Ce n’est qu’en 1863 que l’ensemble du domaine fut cédé à la France, avant de passer entre diverses mains et finalement devenir propriété communale en 1994, échappant de justesse à une démolition complète.

© Fondation de Sir Stelios

Un projet ambitieux de renaissance culturelle

Le don généreux de Sir Stelios s’ajoute aux 12 680 € déjà collectés depuis le lancement de l’appel aux dons le 26 mars dernier. Ces contributions serviront à financer un ambitieux projet de restauration dont le coût total s’élève à plus d’un million d’euros. Les travaux, qui débuteront au second semestre 2025, se dérouleront en deux phases : d’abord la révision de la toiture et le décroutage des murs intérieurs, puis en 2026, la restauration du retable et les aménagements intérieurs et extérieurs.

Une vision d’avenir pour un lieu chargé d’histoire

Une fois restaurée, la chapelle ne sera pas uniquement rendue au culte mais deviendra un espace culturel polyvalent accueillant expositions, concerts et animations autour de l’histoire mentonnaise. Le terrain adjacent sera transformé en jardin du rosaire, selon les vœux de la Princesse Grace de Monaco, créant ainsi un nouveau circuit touristique avec le Palais Carnolès et la Tour de la Noria.

Sir Stelios Haji-Ioannou : un destin monégasque à mi-chemin entre entrepreneuriat et philanthropie

Ce geste philanthropique s’inscrit dans l’engagement continu de la Fondation de Sir Stelios à soutenir des projets de préservation culturelle et historique à travers l’Europe, fidèle à sa mission de développer des activités philanthropiques dans les lieux où son fondateur a vécu et travaillé.

Faire un don : www.fondation-patrimoine.org/102529