Sir Stelios : plus de 100 millions d’euros donnés à ses fondations caritatives depuis 2010

Sir Stelios Haji-Ioannou, résident monégasque et fondateur de la Fondation Philanthropique Stelios, a fait don de plus de 100 millions d’euros à ses fondations caritatives depuis 2010. Selon le rapport annuel de la fondation pour l’exercice clos le 30 septembre 2024, les dons cumulés de Sir Stelios et des entités associées s’élèvent à 89 millions de livres sterling, soit environ 107 millions d’euros au taux de change actuel.

Les activités caritatives de la Fondation Philanthropique Stelios sont principalement financées par des dons d’easyGroup, le créateur et propriétaire de la famille de marques easy.

Les initiatives soutenues par la fondation comprennent :

Aide aux nécessiteux en Grèce et à Chypre : Depuis 2013, le programme « Food From the Heart » distribue des collations dans plusieurs points de distribution à ceux qui en font la demande.

Bourses d'études : Attribution de bourses à des écoles et universités, notamment la London School of Economics (LSE) et la City University à Londres.

Prix bicommunautaires : Récompenses décernées à des équipes composées d'un Chypriote turc et d'un Chypriote grec collaborant en affaires à Chypre, afin de promouvoir une paix durable sur l'île.

Dons à d'autres organisations caritatives : Soutien à diverses causes par le biais de contributions financières.

Soutien aux entrepreneurs : Subventions en espèces pour les entrepreneurs au Royaume-Uni, en Grèce et à Chypre.

Le rapport indique des ressources entrantes de près de 17 millions de livres sterling et des dépenses liées aux activités caritatives d’environ 9,5 millions de livres sterling, entraînant une augmentation du solde des fonds de près de 7,5 millions de livres sterling.

Sir Stelios a commenté : « À la suite de la modification des statuts avec une nouvelle politique d’investissement adoptée le 10 avril 2024, l’organisation caritative investira ses fonds excédentaires afin de générer ses propres revenus récurrents pour financer les dons futurs. »

