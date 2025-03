Réseautage à Monaco, un levier incontournable pour réussir en Principauté

Monaco, symbole de dynamisme économique et de rayonnement international, est aussi un lieu où les relations humaines et professionnelles jouent un rôle essentiel.

Plusieurs réseaux prestigieux, tels que le Monaco Economic Board, la Jeune Chambre Économique de Monaco (JCI), le Rotary Club de Monaco, ou encore le Yacht Club de Monaco, participent activement à renforcer le tissu entrepreneurial et social de la Principauté. Ces institutions offrent un cadre privilégié pour les entrepreneurs, dirigeants et investisseurs afin de se rencontrer, collaborer et bâtir des partenariats durables.

Dans cet écosystème, chaque interaction peut ouvrir des portes vers de nouvelles opportunités. S’inscrire dans ces réseaux ou clubs permet non seulement d’accroître sa visibilité mais aussi de s’intégrer pleinement dans la vie monégasque. Cependant, au-delà de ces grands acteurs, des initiatives plus spécifiques émergent pour répondre à un besoin grandissant de convivialité et de synergies locales.

Les Meet & Drink : Une initiative signée CATS Business Center

C’est dans ce contexte que le CATS Business Center, fort de son expérience de plus de 30 ans, a conçu les Meet & Drink, des événements alliant réseautage professionnel et convivialité. Initialement réservés aux clients des centres d’affaires CATS, ces rencontres ont rapidement connu un succès fulgurant. Face à une demande croissante et à l’intérêt des professionnels de tous horizons, les Meet & Drink se sont ouverts à un public élargi, accueillant désormais des acteurs variés : entrepreneurs, banquiers, juristes, présidents d’associations, membres du conseil fédéral, et bien d’autres.

Ces événements se distinguent par leur format unique, conçu pour encourager les échanges dans une ambiance conviviale et immersive. Chaque session offre une véritable balade œnologique, explorant des régions emblématiques comme la Vallée du Rhône, le Pays de Loire ou encore la Champagne.

En partenariat avec « Une Terre Un Vin », une sélection soigneusement choisie de grands crus est mise à l’honneur, accompagnée d’explications et de jeux sensoriels qui éveillent les sens et enrichissent l’expérience.

Ces instants de convivialité sont sublimés par les Délices d’Odile. Odile Quéré, fondatrice de CATS Business Center, présidente du CPMCA (Chambre patronale des Centres d’affaires) et avant tout passionnée de cuisine, met son amour pour la gastronomie et son jardin luxuriant au service de préparations faites maison. Parmi ses créations, ses fameux biscuits apéritifs maison sont devenus un incontournable de ces soirées, alliant simplicité et raffinement.

Un succès grandissant : un lieu stratégique et une ouverture à la diversité professionnelle

Les Meet & Drink prennent vie dans la salle Harmonie de Cats Business Center située au dernier étage de l’immeuble Le Forum au 28 Boulevard Princesse Charlotte. Cette espace offre un cadre à la fois fonctionnel et accueillant, conçu pour favoriser les interactions professionnelles de qualité.

L’objectif des Meet & Drink va bien au-delà du simple networking. À travers un mélange subtil de détente et de partage d’expériences, ils permettent aux participants de tisser des liens authentiques et de découvrir des opportunités de collaboration dans divers secteurs.

Une réponse à un besoin de convivialité et d’échanges

Dans un environnement aussi exigeant que Monaco, où le réseautage est une clé de réussite, les Meet & Drink apportent une nouvelle dynamique. Leur succès reflète une volonté partagée de rapprocher les acteurs économiques de la Principauté dans un cadre innovant, qui mêle business et humain.

Balades à la découverte des terroirs : Les rendez-vous Meet & Drink de 2025

Une série d’événements uniques qui allient networking et exploration des trésors viticoles français. Chaque session des Meet & Drink vous invite à découvrir une nouvelle région viticole tout en tissant des liens professionnels dans une ambiance conviviale et inspirante.

Les Balades dans nos régions à venir chez Cats Business Center

• 4 mars 2025 : Balade dans la Vallée du Rhône

• 13 mai 2025 : Balade en Pays de Loire

• 23 septembre 2025 : Balade en Languedoc-Roussillon

• 25 novembre 2025 : Balade en Alsace

Les Meet & Drink, initialement réservés aux clients des centres d’affaires CATS, sont désormais accessibles sur demande d’inscription (sous réserve d’acceptation) . Pour formuler une demande de participation, rendez-vous ici : www.cats.mc/meet-and-drink.

Ce type d’événement incarne parfaitement l’esprit du CATS Business Center : créer des opportunités, renforcer les synergies professionnelles et offrir des moments de convivialité uniques. Ces soirées, à la croisée des chemins entre networking et plaisir des sens, s’inscrivent comme un nouveau rendez-vous incontournable pour les acteurs économiques de la Principauté.

Et saviez-vous que CATS Business Center a même son propre livre de recettes ? Une preuve de plus que chez CATS, l’excellence professionnelle rime aussi avec créativité et passion.

CATS BUSINESS CENTER

Your second home in Monaco

www.cats.mc

1 & 28 Boulevard Princesse Charlotte 98000 Monaco