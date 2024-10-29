600 000 евро на защиту природы: Фонды Стелиоса, WWF и Князя Монако Альбера II объединились ради морских лугов Средиземноморья

25 октября прошел 12-й ежегодный благотворительный ужин, организованный фондом Stelios Philanthropic Foundation. В этом году мероприятие собрало впечатляющую сумму — 600 000 евро — для поддержки Всемирного фонда дикой природы и Фонда Князя Монако Альбера II.

Князь Альбер II произнёс речь на благотворительном ужине © Благотворительный фонд Стелиоса

Сэр Стелиос, Князь Альбер II и доктор Адил Наджам рассказали собравшимся о важности защиты морских лугов Средиземного моря, которые служат домом для множества морских видов и играют ключевую роль в борьбе с изменением климата, поглощая углерод.

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Морские луга — это не только дом для тысяч морских видов, но и важный элемент в регулировании климата, так как они накапливают углерод. Средства, собранные в этом году, пойдут на поддержку проектов, направленных на сохранение этих жизненно необходимых экосистем в Средиземном море, где обитает множество разнообразных морских видов.

На ужин собрались 50 филантропов, каждый из которых внёс значительный вклад в дело охраны природы и морского биоразнообразия. Они были вдохновлены общей идеей вечера: спасать окружающую среду нужно незамедлительно, и для этого важны усилия каждого из нас.

Собранные 600 000 евро будут направлены на сохранение экосистем Средиземного моря © Благотворительный фонд Стелиоса

Таким образом, фонд Stelios, WWF и фонд Князя Монако Альбера II продолжат свою важную работу по сохранению уникальных морских ландшафтов Средиземноморья.

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