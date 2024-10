На торжественном вечере в честь 40-летия Фонда Княгини Грейс в США Князь Альбер II вручил высшую награду

Князь вручил актеру, продюсеру и лауреату премии «Оскар» Майклу Дугласу высшую награду Фонда – приз Князя Ренье III.

23 октября в отеле «Pierre» в Нью-Йорке прошел престижный торжественный вечер в честь 40-летия Фонда Княгини Грейс в США. Традиционный торжественный вечер воздает должное наследию Княгини Грейс, и в этом году он отметил 40 лет грантовой деятельности – со дня основания Фонда начинающим артистам было выделено более 19 миллионов долларов.

Семья и более сотни гостей из театрального, танцевального и киносообществ собрались, чтобы чествовать лауреатов приза Княгини Грейс 2023 и 2024 годов, а также награждённых и призёров Статуэтки.

Майкл Дуглас получил высший из этих призов – приз Князя Ренье III. После сердечной признательности от Бернадетт Питерс, которая сама получила приз в 2019 году, статуэтка нью-йоркского скульптора Алекса Солджера была вручена Князем Альбером II. Князь сказал о Майкле Дугласе: «Его вечная преданность делу помощи другим на протяжении всей его успешной карьеры, как отмеченного наградами актера и как актера второго поколения вместе со своим отцом, Кирком Дугласом, не имеет себе равных. Приверженность Майкла и его семьи благотворительности отражает приверженность моей семьи, и я рад вручить Майклу Дугласу приз Князя Ренье III этого года».

«Какая невероятная честь стать лауреатом приза Князя Ренье III этого года! Я всегда был поклонником культовой экранной работы Грейс Келли – как и мои родители – и мне было очень приятно узнать о дружбе моего отца с Княгиней Грейс во времена их работы в Голливуде и после. Я польщен тем, что мне выпала честь продолжить эту семейную дружбу с Князем Монако Альбером II на протяжении многих лет. И поэтому получить этот почетный приз – это нечто особенное», сказал Дуглас.

Приз Князя Ренье III присуждается известным деятелям искусства, чьи выдающиеся художественные достижения сочетаются с верным служением обществу, и включает грант благотворительной организации по выбору получателя. Статуэтка символизирует три дисциплины – театр, танец и кино. В этом году приз был вручён за благотворительную деятельность и преданность искусству Майкла Дугласа. Грант пойдет в пользу Фонда Дугласа.

Князь Альбер II с Джоном Леманом, попечителем, и Дианой Кемппайнен, президентом Фонда Княгини Грейс в США. Фото: Патрик МакМуллен через Getty Images

Со дня основания Фонда было выдано более 900 грантов. Президент Фонда, Диана Кемппайнен, заявила: «Я невероятно горжусь работой, проделанной Фондом за последние 40 лет. Наше сообщество лауреатов Приза Княгини Грейс продолжает меня впечатлять, и мне приятно осознавать, что Фонд сыграл небольшую, но важную роль в их творческой деятельности. Удивительно вспоминать 40 лет и думать о тех, кто основал Фонд: Князь Ренье III, Кэри Грант, Фрэнк Синатра и ключевые члены художественного сообщества, Эдуардо Гарсия, Барбара Хорган – которые все были такими дальновидными в том, чтобы поддержать художников и продолжить наследие Княгини Грейс».

Карли Хьюз исполняет «I Want to Go to Monaco». Фото Патрик МакМуллен через Getty Images

Другим ярким моментом на вечере стало исполнение Карли Хьюз песни «I Want to Go to Monaco», ранее исполненной Лайзой Минелли на торжественном вечере вручения Приза Княгини Грейс в 1985 году. На живом аукционе было представлено ожерелье CARTIER GRAIN DE CAFE, эффектное современное воспроизведение исторического ожерелья «Grain De Café», которое носила Княгиня Монако Грейс Келли. Оно изготовлено из 18-каратного желтого золота с 19 бриллиантами круглой огранки, изящно закрепленными на кончике каждого мотива кофейных зерен, символа вечной элегантности и очарования Монако.

Дочь Князя, Джазмин Грейс Гримальди, также пришла поддержать торжественный вечер в честь своей бабушки по отцовской линии.

Кроме того, накануне торжественного вечера Князь Альбер II и Фонд Княгини Грейс устроили частный коктейль, чтобы поблагодарить избранную группу приглашённых.