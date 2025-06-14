Князь Альбер II получил престижную награду за вклад в защиту океанов

В среду утром Князь Альбер II был удостоен высокой награды — медали Centennial Medal — от Вудс-Холского океанографического института (WHOI). Торжественная церемония прошла в Ницце, в конференц-центре UNOC, при участии Джона Керри.

Эта медаль — знак признания многолетней и активной работы Князя в области охраны природы и, прежде всего, защиты океанов. Престижная награда была вручена одним из ведущих научных институтов США, и стала важной вехой в международной экологической деятельности Монако.

«Для меня это большая честь, и я искренне благодарен», — сказал Князь Альбер II, не скрывая волнения. На церемонии присутствовали влиятельные представители политических и научных кругов, среди которых — Джон Керри, бывший госсекретарь США и нынешний специальный представитель по вопросам климата.

© Микаэль Алези / Княжеский дворец

Когда наука задаёт курс

Выступая на церемонии, Князь ещё раз подчеркнул: для него наука — главный ориентир в защите планеты. «Я вижу только один путь, чтобы справиться с вызовами, стоящими перед нами, — и продолжаю идти именно по нему, как и вы: по пути науки», — отметил он. Именно на научных данных и объективных фактах строится экологическая стратегия Княжества. Этот подход давно стал основой всей природоохранной деятельности Монако.

Надёжное партнёрство, проверенное годами

Сотрудничество между Монако и Институтом Вудс-Хоул началось ещё в 2018 году. Тогда Князь Альбер II лично посетил научные объекты института, включая Морскую биологическую лабораторию, и стал инициатором партнёрства с его Фондом. «Я сам убедился в профессионализме и преданности делу ваших команд», — отметил Князь в своей речи, подчеркнув важность международного научного сотрудничества в деле защиты океанов.

Вручение награды состоялось на фоне Конференции ООН по океанам, в рамках которой Монако традиционно играет активную и заметную роль. Так, совсем недавно в Княжестве прошёл Форум по «Голубой экономике и финансам», который собрал около двух тысяч участников из сотни стран. Это стало ещё одним подтверждением того, что амбициозная цель — выстроить новую модель развития, примиряющую человечество с океаном, — не только необходима, но и вполне осуществима.