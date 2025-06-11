Принц Уэльский – на страже океана в сердце Монако

В это воскресенье принц Уильям продемонстрировал беспрецедентную дипломатическую активность на форуме «Голубая экономика и финансы».

Государственный визит Эммануэля Макрона в Монако обеспечил престижную площадку для этого мероприятия, посвященного морским инновациям. Вместе с президентом Франции Князь Альбер II, верный своим глобальным инициативам, создал гармоничную дипломатическую атмосферу на перекрёстке науки и политики.

© Фредерик Небенже — Аксель Бастелло (Frederic Nebinger – Axel Bastello) / Княжеский дворец

Принц Уильям – верный преемник защиты окружающей среды

Как и его отец, король Карл III, принц Уэльский проявляет свои глубокие экологические убеждения. Эта активная преемственность делает защиту океана естественной территорией его растущей глобальной платформы. В Grimaldi Forum он выступил с яркой речью, с удивительной дипломатической легкостью чередуя французский и английский языки.

Наследие Аттенборо – в основе послания

Выступление в Монако пришлось как нельзя кстати – на следующий день после того, как Кенсингтонский дворец выпустил короткометражный фильм, рассказывающий о недавней беседе принца Уильяма и сэра Дэвида Аттенборо. В свои 99 лет легендарный натуралист выпускает в этом месяце с «Ocean with David Attenborough» (Океан с Дэвидом Аттенборо), документальный фильм, усиливающий его заразительное вдохновение.

«Уничтожение морских лесов на дне океанов – душераздирающее зрелище», признался принц Уильям, вторя поразительным кадрам из нового фильма Аттенборо. Эта гармония поколений в сочетании с тревожными научными данными (океаны обеспечивают половину кислорода Земли и кормят 3 миллиарда человек) усиливает резонанс его выступления.

Мероприятие в Монако – прелюдия к 3-й конференции ООН по океану в Ницце – позволило принцу Уильяму зарекомендовать себя как преданного защитника океанов.