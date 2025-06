Le Blue Economy and Finance Forum : une mobilisation financière sans précédent

Le Prince Albert II au Blue Economy and Finance Forum © BEFF 2025

Monaco transforme l’urgence climatique en opportunité d’investissement avec un forum révolutionnaire qui redéfinit l’économie océanique mondiale.

Le Blue Economy and Finance Forum (BEFF) des 7 et 8 juin a orchestré une symphonie financière remarquable. Plus de 25 milliards d’euros d’investissements déjà identifiés dans la transition océanique, auxquels s’ajoutent 8,7 milliards d’euros de nouveaux engagements fermes d’ici 2030 : les chiffres parlent d’eux-mêmes. Cette mobilisation représente environ 8% des flux annuels actuels de la finance bleue, marquant un tournant décisif.

Les 1 800 participants venus de près de 100 pays ont assisté à la naissance d’un écosystème financier inédit. Philanthropes privés et investisseurs ont promis 4,7 milliards d’euros, tandis que les institutions financières publiques mobilisent 4 milliards supplémentaires.

Des coalitions qui changent la donne

L’événement a cristallisé plusieurs alliances stratégiques. Quatre-vingts entreprises représentant 600 milliards d’euros de chiffre d’affaires cumulé ont signé l’appel « Business in Ocean », s’engageant à intégrer les risques océaniques dans leurs stratégies.

La coalition #BackBlue rassemble désormais des acteurs financiers gérant 3 000 milliards de dollars d’actifs, tous engagés à intégrer l’océan dans leurs décisions d’investissement. Parallèlement, vingt banques de développement se sont unies pour mobiliser collectivement 7,5 milliards de dollars annuels en faveur de la protection océanique.

« Des mouvements positifs se produisent parfois, même si c’est trop rarement. Et celui auquel nous avons assisté ici, à Monaco, durant ce Blue Economy and Finance Forum, en est un, » a déclaré le Prince Albert II, saluant cette mobilisation exceptionnelle. Monaco confirme ainsi son statut de laboratoire des solutions durables, transformant l’expertise en action concrète.