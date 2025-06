« Ce trésor est en péril » : le Prince Albert II alerte lors de l’ouverture de l’UNOC3

La 3e édition de la Conférence des Nations Unies sur l’Océan (UNOC3) s’est ouverte ce lundi 9 juin à Nice.

Plus de 60 chefs d’État, de gouvernement et représentants officiels sont réunis pour débattre de la préservation des écosystèmes marins et accélérer les engagements autour de l’Objectif de Développement Durable 14 (ODD14) : « Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines ».

© Frédéric Nebinger / Palais princier

Lors du débat général, le Prince Albert II a rappelé l’urgence d’une mobilisation collective : « Ce trésor est en péril. Depuis notre rencontre à Lisbonne en 2022, les changements climatiques, l’érosion de la biodiversité et les pollutions, notamment plastiques, s’accroissent dramatiquement. Et nous peinons à répondre à cette crise planétaire. »

Monaco a été le premier pays européen à ratifier l’accord BBNJ sur la biodiversité en haute mer. Le Prince Albert II a souligné l’importance de créer un réseau connecté d’Aires Marines Protégées pour atteindre l’objectif de 30 % d’aires protégées d’ici 2030.

Face à l’élévation du niveau de la mer, à l’acidification des eaux ou à la fonte de la cryosphère, il a insisté sur la nécessité de décisions éclairées par la science : « Toute exploitation minérale des grands fonds devrait s’effectuer dans un cadre réglementaire établi sur des données scientifiques fiables. »

© Frédéric NEBINGER / Palais princier

© Frédéric NEBINGER / Palais princier

Monaco et la France scellent leur destin commun autour de l’océan

La Principauté soutient également la création d’une plateforme internationale pour la durabilité de l’océan, sous l’égide de la Commission océanographique de l’UNESCO.

En marge de l’UNOC3, Monaco a accueilli les 7 et 8 juin le Blue Economy and Finance Forum (BEFF), mobilisant responsables politiques, scientifiques, ONG et acteurs économiques autour d’un modèle de développement marin durable : « Transports maritimes, pêche, aquaculture ou énergies renouvelables : tous les secteurs sont concernés et peuvent dès à présent s’appuyer sur des technologies innovantes. »

© Frédéric NEBINGER / Palais princier

© Frédéric NEBINGER / Palais princier

Le Prince Albert II a conclu son intervention au Pavillon de la Cryosphère avant d’aller à la rencontre des participants et du public au sein du Parc des Expositions.

Monaco et la France renforcent leur alliance pour préserver l’Océan