Il Principe Alberto II al Gala per il 40° anniversario della Fondazione Principessa Grace-USA

Il Principe Alberto II e Michael Douglas al gala per il 40° anniversario della Fondazione Principessa Grace-USA. Foto di Patrick McMullan via Getty Images.

Il Sovrano ha insignito l’attore, produttore e premio Oscar Michael Douglas della massima onorificenza della Fondazione, il Prince Rainier III Award.

Il 23 ottobre, il Pierre di New York ha ospitato il prestigioso Gala per il 40° anniversario della Fondazione Principessa Grace – USA. Il tradizionale gala rende omaggio all’eredità della Principessa Grace e l’edizione di quest’anno ha celebrato i 40 anni di donazioni, con oltre 19 milioni di dollari assegnati ad artisti emergenti sin dalla sua nascita.

Familiari e ospiti del mondo del teatro, della danza e del cinema si sono riuniti a centinaia per celebrare i vincitori dei Princess Grace Award Winners, Honoraria e Statue Award 2023 e 2024.

Michael Douglas ha ricevuto la più alta di queste onorificenze, il Prince Rainier III Award. Dopo un sentito omaggio di Bernadette Peters, che ha ricevuto a sua volta il premio nel 2019, la statuetta, disegnata dall’artista newyorkese Alex Soldier, è stata consegnata dal Principe Alberto II. “Ha sempre dimostrato un’instancabile devozione nell’aiutare gli altri nel corso della sua carriera di attore pluripremiato, e di attore di seconda generazione, insieme a suo padre, Kirk Douglas. L’impegno di Michael e della sua famiglia nel campo della filantropia rispecchia l’impegno della mia stessa famiglia e sono lieto di consegnare a Michael Douglas il Prince Rainier III Award di quest’anno”, ha detto il Sovrano.

“È un immenso onore ricevere il Premio Principe Ranieri III di quest’anno. Sono sempre stato un fan dell’incredibile lavoro sul grande schermo di Grace Kelly, come lo erano i miei genitori, e ho imparato a conoscere l’amicizia di mio padre con la Principessa Grace durante i loro giorni a Hollywood e anche oltre. Sono onorato di aver potuto continuare questa amicizia di famiglia con il Principe Alberto II di Monaco nel corso degli anni. Ricevere questo stimato premio è qualcosa di davvero speciale per me”, ha dichiarato Douglas.

Il Prince Rainier III Award premia una figura di spicco, rinomata nel campo delle arti, i cui risultati artistici eccezionali vanno di pari passo con il servizio reso alla comunità, e prevede una donazione a un’organizzazione filantropica a scelta del destinatario. La statuetta racchiude i simboli che rappresentano tutte e tre le discipline: teatro, danza e cinema. Quest’anno il premio ha voluto onorare l’impegno caritatevole e la dedizione alle arti di Michael Douglas. La donazione sarà destinata alla Douglas Foundation.

Il Principe Alberto II con John Lehman, amministratore e Diana Kemppainen, presidente della Fondazione Principessa Grace USA. Foto di Patrick McMullen via Getty Images.

Dalla nascita della Fondazione, sono state fatte oltre 900 donazioni. La presidente Diana Kemppainen ha dichiarato: “Sono incredibilmente orgogliosa del lavoro svolto dalla Fondazione negli ultimi 40 anni. La nostra comunità di vincitori del Princess Grace Award continua a stupirmi e mi piace pensare che la Fondazione abbia svolto una piccola ma importante parte nel loro percorso artistico. È incredibile ripensare a questi 40 anni e a coloro che hanno costruito la Fondazione: il Principe Ranieri III, Cary Grant, Frank Sinatra, e i membri più importanti della comunità artistica, Eduardo Garcia, Barbara Horgan – tutti così lungimiranti nel sostenere gli artisti e nel portare avanti l’eredità della Principessa Grace”.

Carly Hughes canta “I Want to Go to Monaco”. Foto Patrick McMullan via Getty Images.

Uno dei momenti salienti della serata è stato quando Carly Hughes ha cantato “I Want to Go to Monaco”, già interpretata da Liza Minelli al Princess Grace Award Gala del 1985. La vendita all’asta ha visto protagonista la COLLANA CARTIER GRAIN DE CAFÉ, una spettacolare riedizione in chiave moderna della storica collana Grain De Café indossata dalla Principessa Grace Kelly di Monaco. Il gioiello è realizzato in oro giallo 18 carati con 19 diamanti taglio brillante delicatamente incastonati sulla punta di ogni chicco di caffè, simbolo di un’eleganza senza tempo e del fascino di Monaco.

Anche la primogenita del Sovrano, Jazmin Grace Grimaldi, era presente per sostenere il gala in onore della nonna paterna.

Inoltre, il giorno prima della serata di gala, il Principe Alberto II e la Fondazione Principessa Grace hanno organizzato un cocktail privato per ringraziare un gruppo selezionato di ospiti.