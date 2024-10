Le Prince Albert II remet la plus haute distinction lors du gala du 40e anniversaire de la Princess Grace Foundation-USA

Le Prince Albert II et Michael Douglas au gala du 40e anniversaire de la Princess Grace Foundation-USA. Photo par Patrick McMullan via Getty Images.

Le Souverain a remis à l’acteur, producteur et lauréat d’un Oscar Michael Douglas le plus haut honneur de la Fondation, le prix Prince Rainier III.

Le Pierre, à New York, a été le cadre prestigieux du gala célébrant le 40e anniversaire de la Princess Grace Foundation-USA, le 23 octobre. Cet événement traditionnel rend hommage à l’héritage de la Princesse Grace, et cette édition a célébré quatre décennies de soutien financier, avec plus de 19 millions de dollars attribués à des artistes émergents depuis sa création.

Des membres de la famille et des invités issus des communautés du théâtre, de la danse et du cinéma se sont rassemblés par centaines pour honorer les lauréats des prix Princess Grace 2023 et 2024, ainsi que les récipiendaires des honneurs et des prix Statue.

Michael Douglas a reçu le plus haut de ces honneurs, le prix Prince Rainier III. Après un hommage émouvant de Bernadette Peters, lauréate du prix en 2019, la statuette, conçue par l’artiste new-yorkais Alex Soldier, a été remise par le Prince Albert II. Ce dernier a déclaré à propos de Michael Douglas : « Son engagement constant envers les autres tout au long de sa carrière d’acteur primé, et en tant qu’acteur de seconde génération aux côtés de son père, Kirk Douglas, est sans égal. L’engagement de Michael et de sa famille envers la philanthropie résonne avec l’engagement de ma propre famille, et je suis ravi de remettre à Michael Douglas le prix Prince Rainier III de cette année ».

« Quel honneur incroyable de recevoir le prix Prince Rainier III cette année. J’ai toujours été un fan du travail emblématique de Grace Kelly au cinéma, tout comme mes parents, et j’ai chéri l’apprentissage de l’amitié entre mon père et la Princesse Grace durant leurs années à Hollywood et au-delà. Je suis honoré d’avoir eu l’occasion de continuer cette amitié familiale avec le Prince Albert II de Monaco au fil des ans. Recevoir ce prix prestigieux est extrêmement spécial », a déclaré Douglas.

Le prix Prince Rainier III reconnaît un leader renommé dans les arts dont les réalisations artistiques exceptionnelles sont associées à un service démontré envers sa communauté. Il inclut également une subvention pour l’organisation philanthropique de choix du récipiendaire. La statuette intègre des symboles représentant les trois disciplines – théâtre, danse et cinéma. Le prix de cette année a mis à l’honneur les efforts caritatifs de Michael Douglas et son dévouement aux arts. La subvention bénéficiera à la Douglas Foundation.

Le Prince Albert II avec John Lehman, administrateur, et Diana Kemppainen, présidente de la Princess Grace Foundation USA. Photo par Patrick McMullan via Getty Images.

Depuis sa création, plus de 900 subventions ont été attribuées par la Fondation. Sa présidente, Diana Kemppainen, a déclaré : « Je suis incroyablement fière du travail accompli par la Fondation au cours des 40 dernières années. Notre communauté de lauréats du prix Princess Grace continue de m’impressionner, et j’aime savoir que la Fondation a joué un petit mais important rôle dans leur parcours artistique. C’est incroyable de réfléchir à ces 40 années et de penser à ceux qui ont construit la Fondation : le Prince Rainier III, Cary Grant, Frank Sinatra et des membres clés de la communauté artistique, comme Eduardo Garcia et Barbara Horgan, qui ont tous fait preuve d’une grande vision pour soutenir les artistes et faire perdurer l’héritage de la Princesse Grace ».

Carly Hughes interprétant « I Want to Go to Monaco ». Photo par Patrick McMullan via Getty Images.



D’autres moments forts de la soirée ont inclus Carly Hughes interprétant « I Want to Go to Monaco », précédemment chantée par Liza Minelli lors du gala du prix Princess Grace en 1985. Une vente aux enchères en direct a présenté le COLLIER GRAIN DE CAFÉ DE CARTIER, une spectaculaire réédition moderne du collier historique Grain De Café porté par la Princesse Grace Kelly de Monaco. Cette pièce est en or jaune 18 carats ornée de 19 diamants brillants délicatement sertis au bout de chaque motif de grain de café, symbole d’élégance intemporelle et du charme de Monaco.

La fille du Souverain, Jazmin Grace Grimaldi, était également présente pour soutenir le gala en hommage à sa grand-mère paternelle.

De plus, la veille du gala, le Prince Albert II et la Princess Grace Foundation ont organisé une réception privée pour remercier un groupe sélectionné de détenteurs de billets pour le gala.