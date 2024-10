La Fondation philanthropique Stelios, WWF et la Fondation Prince Albert II de Monaco collectent 600 000€ pour les herbiers marins de Méditerranée

Sir Stelios Haji-Ioannou, S.A.S. le Prince Albert II de Monaco et Dr. Adil Najam, Président de WWF International © Fondation philanthropique Stelios

Le 12e dîner caritatif annuel, organisé par Sir Stelios Haji-Ioannou et la Fondation philanthropique Stelios, s’est tenu le 25 octobre et a permis de récolter la somme impressionnante de 600 000 euros en soutien au WWF et à la Fondation Prince Albert II de Monaco.

Le Souverain a pris la parole lors de l’événement de collecte de fonds © Fondation philanthropique Stelios

Sir Stelios, le Prince Albert II et Dr. Adil Najam, Président de WWF International, ont tous pris la parole lors de cet événement, qui avait pour objectif de sensibiliser le public et de lever des fonds pour protéger les précieux herbiers marins de la Méditerranée.

Les herbiers marins sont des habitats critiques pour des milliers d’espèces marines et contribuent également à la régulation du climat en stockant le carbone. Les fonds collectés cette année soutiendront des initiatives visant à préserver ces écosystèmes vitaux dans la région méditerranéenne, qui abrite une riche diversité marine.

Le dîner a rassemblé 50 philanthropes engagés, dont le soutien généreux a permis de financer la protection de l’environnement et de la biodiversité marine. Ils ont été inspirés par le message de la soirée : l’urgence de la protection de l’environnement et la nécessité d’une action collective.

Les 600 000 euros récoltés seront utilisés pour la préservation des écosystèmes méditerranéens © Fondation philanthropique Stelios

La Fondation philanthropique Stelios, WWF et la Fondation Prince Albert II de Monaco continueront ainsi leur travail essentiel pour préserver les paysages marins uniques de la Méditerranée.

