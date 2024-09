Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez vivent leur « meilleure vie » à Monaco

Journée bateau, remise de prix, dîner à La Môme… Lors de sa dernière visite à Monaco, Cristiano Ronaldo a attiré l’attention non seulement en raison de sa renommée mondiale mais aussi grâce à un événement prestigieux auquel il a participé. Accompagné de sa compagne Georgina Rodríguez, Ronaldo a passé du temps en Principauté juste avant de rejoindre l’équipe nationale du Portugal pour les matchs de la Ligue des nations.

La semaine dernière, Cristiano Ronaldo était à Monaco pour assister au tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions, où il a été honoré par le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, avec un trophée spécial reconnaissant ses réalisations exceptionnelles dans cette compétition. Une occasion marquante pour célébrer ses contributions durables au football mondial, alors qu’il se prépare à potentiellement participer à la Coupe du monde 2026.

Mais avant cela, l’icône internationale du football a pris le temps de profiter à sa manière de la Principauté aux côtés de sa compagne, Georgina Rodríguez, ainsi que de leurs enfants.

Une belle sortie bateau au large de Monaco

Dans une vidéo publiée sur sa toute nouvelle chaîne Youtube, Ronaldo profite d’une sortie en mer sur son yacht Azimut Grande de 27 mètres à plus de 5 millions d’euros, avant la cérémonie de la Ligue des champions au Grimaldi Forum. Baignade, déjeuner en mer, essayages Louis Vuitton, maquillage, shooting photos… C’est la belle vie à Monaco !

Sur son compte Instagram, Georgina poste les photos prises sur le super yacht avant le grand gala.

Enfin, elle y partage également un carrousel de plusieurs photos prises lors de ce séjour, dont un cliché au prestigieux restaurant La Môme Monte-Carlo. En légende, un doux « Je t’aime ».

Une apparition remarquée au Grimaldi Forum

En fin de journée, Cristiano Ronaldo s’est rendu au Grimaldi Forum pour recevoir son trophée de meilleur buteur de tous les temps en Ligue des champions. Une arrivée très attendue par ses fans venus nombreux pour l’occasion !

La folie à Monaco pour l’arrivée de Cristiano Ronaldo 🇵🇹 avant le tirage de la Champions League ! ⭐️🐐pic.twitter.com/ofRsLSNn9w — Actu Foot (@ActuFoot_) August 29, 2024

Sur son compte Instagram, il partage les clichés aux côtés du président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, ainsi que du gardien international italien, Gianluigi Buffon.

Monaco, familier à Ronaldo

Cristiano Ronaldo n’est pas étranger à la Côte d’Azur. En effet, l’attaquant portugais a souvent visité la Principauté et la région au fil des années, que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles.

En 2020, Cristiano Ronaldo a été honoré avec le prestigieux Golden Foot Award, une distinction réservée aux joueurs de football de renommée mondiale pour leurs réalisations sportives et leur personnalité. La cérémonie, habituellement organisée à Monaco, a eu lieu en Italie cette année-là en raison des restrictions sanitaires, mais les empreintes de Ronaldo ont été ajoutées à la Promenade des Champions à Monaco, rejoignant celles d’autres légendes du football comme Pelé et Maradona.

En 2019, Ronaldo était présent au Grand Prix de Monaco. Lors de cet événement, il a été vu avec son fils et sa compagne, explorant les coulisses et prenant même place dans le cockpit de la voiture de Lewis Hamilton. Cette passion pour les courses automobiles l’a également conduit à interagir fréquemment avec des figures de la F1, y compris lors d’événements à Maranello, en Italie, où il a visité le quartier général de Ferrari.

Plus tôt, en 2014 et 2019, Ronaldo a assisté au gala de l’UEFA Best Player in Europe Award au Grimaldi Forum, renforçant encore ses liens avec la région. Ses apparitions régulières à Monaco montrent que la Principauté est non seulement une destination de choix pour les vacances, mais aussi un lieu significatif dans la carrière et la vie personnelle de Ronaldo.

En dehors du football, Ronaldo apprécie également la beauté et le luxe que Monaco et la Côte d’Azur ont à offrir. Il a souvent été vu à en vacances sur la Riviera française, que ce soit à bord de yachts de luxe ou en visite dans des établissements prestigieux. Ces séjours lui permettent de se détendre loin des projecteurs tout en profitant du style de vie opulent de la région.

