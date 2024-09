Formule 1 : Charles Leclerc triomphe au Grand Prix d’Italie et signe un sans-faute pour ses deux courses à domicile !

Ce dimanche, Charles Leclerc a marqué l’esprit des Tifosi au Grand Prix de Monza avec une performance impressionnante au volant de sa SF-24. Le pilote monégasque a démontré une excellente gestion de ses pneus durs, les faisant durer plus longtemps que n’importe qui d’autre sur la piste. Cette maîtrise a été cruciale pour contenir les assauts des McLaren d’Oscar Piastri et de Lando Norris, qui n’ont pas réussi à le rattraper jusqu’au drapeau à damier.

Après un Grand Prix inoubliable sur ses terres à Monaco, voilà que Charles Leclerc s’offre une victoire éclatante au pays de son écurie et remporte ainsi les deux courses les plus importantes de la saison ! Comme à Zandvoort la semaine précédente, la Scuderia Ferrari a brillamment exécuté sa stratégie.

Malgré les prévisions qui privilégiaient une course à deux arrêts, l’équipe a choisi de n’en faire qu’un, un pari audacieux qui s’est avéré payant. En ajustant l’aérodynamique de la voiture pour réduire l’appui, les ingénieurs de Ferrari ont permis à leurs pilotes d’exploiter au maximum l’un des atouts majeurs de la SF-24 : sa capacité à ménager ses pneus. Cette décision stratégique a permis à Leclerc de maintenir un rythme constant tout au long de la course.

Un départ sous haute tension

Dès le départ de la course, Charles Leclerc (P4) et Carlos Sainz (P5) ont su tirer parti d’une erreur de George Russell à la première chicane, s’emparant respectivement des troisième et quatrième positions. Leclerc n’a pas tardé à dépasser Norris pour s’installer en deuxième position, juste derrière Piastri, qui avait auparavant effectué une manœuvre agressive sur son coéquipier à la chicane de Roggia. Avec la dégradation rapide des pneus médium affectant toutes les voitures, Leclerc a vu son rythme faiblir et Norris en a profité pour lui ravir la deuxième place.

Cependant, le passage aux pneus durs au 15e tour a marqué un tournant dans la course de Leclerc. À partir de ce moment, il a su gérer ses pneus avec une précision chirurgicale, évitant un second arrêt que les McLaren ont dû effectuer. De retour en tête, Leclerc a creusé l’écart sur ses poursuivants, notamment Piastri et Norris, sécurisant une victoire bien méritée.

La SF-24 de Leclerc © Scuderia Ferrari HP

Une stratégie audacieuse qui a porté ses fruits

La journée a été fructueuse pour Ferrari, qui a amassé 37 points au total, un score supérieur à celui de toutes les autres écuries ce week-end. En plus de la victoire de Leclerc, Sainz a terminé à une honorable quatrième place, offrant ainsi à l’équipe une avance précieuse dans la course aux points.

Avec cette victoire, la troisième de la saison pour Ferrari et la deuxième pour Leclerc à Monza, l’écurie italienne réduit l’écart à 39 points du leader du championnat.

« Monaco et Monza étaient les deux courses que j’ai toujours voulu gagner, car elles sont très spéciales pour moi. Un immense merci à chaque personne de notre équipe qui a rendu cela possible aujourd’hui. Vous avez fait un travail incroyable pour faire de ce rêve une réalité, et nous pouvons tous être fiers de l’avoir accompli ensemble.

Nous avons parfaitement exécuté notre stratégie aujourd’hui et devancé nos concurrents, et nous donnerons tout pour garder cette dynamique pour le reste de la saison, en saisissant toutes les opportunités qui se présenteront », a déclaré Leclerc à l’issue de la course.

L’euphorie rouge a envahi Monza

Comme il est de tradition lorsque Ferrari triomphe à domicile, une marée humaine de Tifosi vêtus de rouge a rapidement envahi la piste, transformant la ligne droite principale en une gigantesque fête à ciel ouvert. Les acclamations ont retenti sous le podium, célébrant avec ferveur les pilotes, l’équipe et le directeur de l’écurie.

« Quelle sensation incroyable. La première fois que j’ai gagné à Monza en 2019, c’était tellement émouvant pour moi et pour toute l’équipe que je ne pensais pas qu’une victoire ici pourrait à nouveau me procurer de telles émotions, mais aujourd’hui, ça l’a fait. Voir nos Tifosi célébrer avec nous est tout simplement incroyable, et je suis tellement heureux que nous ayons pu partager cette victoire une deuxième fois », a-t-il ajouté, comblé.

La fête ne fait que commencer pour Ferrari, qui se prépare désormais pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan sur le circuit de Bakou, un autre terrain de jeu favori de Leclerc. La suite du championnat s’annonce palpitante, avec une équipe Ferrari regonflée à bloc et prête à tout pour rattraper son retard au classement général.

La joie des Ferrari’s Tifosi © Scuderia Ferrari HP

