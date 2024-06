Charles Leclerc devient le nouvel ambassadeur de Bang & Olufsen

Après l’AS Monaco, c’est au tour du pilote de Formule 1 Charles Leclerc de représenter la célèbre maison d’audio danoise Bang & Olufsen en Principauté et à travers le monde.

Bang & Olufsen a annoncé avec fierté l’arrivée de Charles Leclerc en tant que nouvel ambassadeur. Cette collaboration promet de résonner fort dans l’univers du son, grâce à des échanges créatifs, des campagnes innovantes et des événements exclusifs. L’apogée de ce partenariat sera notamment le lancement d’un nouveau produit en édition limitée très prochainement.

« Nous sommes ravis d’accueillir Charles au sein de notre marque. Nous partageons un goût pour la performance et l’artisanat et avons une passion commune pour les expériences musicales qui nous rapprochent des artistes que nous aimons. Nous ne pourrions imaginer de meilleur partenaire pour nous permettre d’évoluer et créer une communauté autour de la beauté du son » a déclaré Kristian Teär, PDG de Bang & Olufsen, dans le communiqué officiel.

Derrière le pilote, un pianiste talentueux

Charles Leclerc, reconnu comme l’un des pilotes de F1 les plus prodiges de sa génération, n’est pas seulement un as du volant. L’enfant du Pays a su se faire un nom sur les circuits mondiaux, mais aussi en dehors, grâce à sa deuxième passion. Pianiste accompli, il compose et enregistre ses propres morceaux, qu’il partage ensuite sur ses réseaux sociaux pour témoigner de son amour pour la musique et l’influence qu’elle a sur sa vie.

« Ma vie professionnelle est axée sur la précision et la performance, et le son joue un rôle important à cet égard. Les voitures que je pilote sont des merveilles d’ingénierie, et les sons qu’elles produisent m’informent à la seconde près des décisions que je dois prendre.

Cette attention soutenue vis-à-vis du son a entraîné mon oreille à écouter différemment, de sorte que la qualité sonore joue désormais un rôle clé dans ma vie. Lorsque j’écoute de la musique, je recherche une clarté et un équilibre des accords, deux points qui révèlent la musique sous un jour nouveau et me rapprochent de l’artiste » a expliqué le pilote du Rocher.

Il poursuit : « Je suis un adepte de Bang & Olufsen depuis de nombreuses années : j’utilise les produits de la marque au quotidien. La clarté et la chaleur du son m’aident à me déconnecter du monde de la course pour me connecter à l’artiste. C’est pourquoi ce partenariat sonne si juste ».

Avec cette nouvelle alliance, Bang & Olufsen et Charles Leclerc s’apprêtent à offrir une expérience sonore inédite, mêlant expertise technologique et passion artistique. Un duo qui promet de séduire les amateurs de haute-fidélité et les fans du pilote.

