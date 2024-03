L’AS Monaco, pour un évènement unique avec son partenaire Bang & Olufsen  

Partenaires depuis l’été 2023, le club princier et la marque audiovisuelle ont continué de promouvoir leur collaboration lors d’une journée haut de gamme.

Du nom sur le dos du maillot jusqu’aux panneaux publicitaires sur le terrain, la marque audiovisuelle de luxe Bang & Olufsen (B&O) avait déjà fait ses marques, auprès du football monégasque. Depuis le début de la saison, l’AS Monaco accompagne la société danoise, associée de la légendaire Scuderia Ferrari.

Pour Thibaut Chatelard, directeur du marketing et des revenus du club : « C’est une réelle occasion de montrer la qualité et l’exclusivité de leurs produits et développer leur notoriété vers une clientèle plus jeune à Monaco ». Une aubaine de taille pour B&O d’espérer un véritable coup de projecteur, grâce à son lien avec le club mythique. « L’AS Monaco est un club non clivant qui possède l’une des meilleures images de Ligue 1 avec ses 117M de fans. Nous avons des communautés de supporters un peu partout sur le territoire national et même sur l’ensemble du globe de par ses caractéristiques uniques. Notamment grâce à son histoire atypique, son palmarès fort et même son maillot dessiné par la Princesse », continuait-t-il.

Moment d’échange avec Denis Zakaria, au Centre de Performance de La Turbie © Milla Lanciego

Une journée de rencontre et de partage

Le jeudi 29 février, l’AS Monaco a ouvert les portes de son Centre de Performance à un public bien particulier. L’occasion pour des influenceurs du monde sportif, audiovisuel et du design de communiquer le partenariat sur les réseaux sociaux. Organisée par B&O, l’expérience s’est prolongée à la boutique de la marque, à deux pas du Casino de Monte-Carlo, pour une soirée garnie de rencontres.

Pour l’international suisse évoluant à l’AS Monaco, Denis Zakaria : « Que ce soit avant les matchs ou dans les vestiaires, on vit avec la musique. En réalité, ce serait différent de vivre sans elle pour nous. » Ses coéquipiers, le Brésilien Caio Henrique et le Sénégalais Krépin Diatta, semblent être du même avis. Invités d’honneur de la soirée, les deux joueurs ont pu partager leur amour pour la musique. « J’écoute de tout, du RnB, de la soul, du rap français… », déclarait Diatta.

De grands noms du club étaient également de la partie, pour renforcer le lien entre les deux entreprises, en cette veille de match. « Demain, nous jouerons probablement notre plus grand match à domicile de la saison contre Paris, et c’est pourquoi il est également spécial d’avoir tout le monde réuni, pour profiter de l’événement aujourd’hui », concluait Thiago Scuro, directeur général de l’AS Monaco.

L’ASM affronte le PSG au Stade Louis II © AS MONACO

AS Monaco – PSG : le match tant attendu

Considéré comme le match le plus attendu de la saison à domicile, la date de l’évènement est loin d’être choisie au hasard. Le public a certainement dû apercevoir le logo Bang & Olufsen aux quatre coins du stade, qui était à guichet fermé. Exposés aux Salons Honneur et Roche Bobois, des enceintes et autres produits de la marque étaient d’ailleurs présents.

Invités pour assister à la rencontre cruciale entre les deux clubs du Top 3 du championnat, les participants de la veille étaient nombreux dans les tribunes. Une soirée, qu’ils ont débutés dès 19 heures à la loge Warm-Up du Stade Louis II, placée à deux pas du terrain et des joueurs.

Pour Kristian Teär, Directeur Général de Bang & Olufsen, cette expérience unique marque la force de leur collaboration avec l’ASM. « Lors de cet événement, où ils peuvent rencontrer et échanger avec les joueurs, ou bien lors du match face au Paris SG qu’ils vivront dans des conditions privilégiées et qui représentera, pour beaucoup, leur première fois dans un stade de football, nous leur offrons des moments magiques inoubliables », expliquait-il.

Si le score nul final de 0-0 a pu en décevoir certains, il ne fait aucun doute que le match était animé.

