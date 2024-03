ASM – PSG : l’hommage émouvant à la Fondation Flavien et son combat contre les cancers pédiatriques 

L’AS Monaco et son président Dmitri Rybolovlev ont mis à l’honneur la Fondation Flavien en marge de la réception du Paris SG © AS Monaco

Un match dédié par le Président du club Dmitri Rybolovlev à l’association monégasque, fondée par Denis Maccario il y a maintenant dix ans.

C’est avec émotion que le coup d’envoi de la rencontre entre l’AS Monaco et le Paris SG s’est tenu, vendredi 1er mars. Annoncé par Denis Maccario et Enzo, jeune supporter des Rouge et Blanc, touché par la maladie depuis dix ans et en rémission depuis quelques années, le match a débuté sous les applaudissements du public. « C’était le match phare du week-end, suivi par un stade plein et retransmis à la télévision. Cela a permis aux gens qui ont suivi le match d’être interpellés, afin de nous aider », déclare Denis Maccario.

Engagé auprès de la Fondation Flavien depuis des années, le club du Rocher et le président Dmitri Rybolovlev ont souhaité frapper fort, deux semaines après la Journée internationale du cancer de l’enfant. « Il y a deux personnes qui ont fait des dons depuis, et c’est déjà incroyable », enchaîne Denis Maccario. Aucun doute, l’objectif est atteint.

Denis Maccario, président de la Fondation Flavien, en compagnie de Enzo, jeune supporter de l’AS Monaco, en rémission © Denis Maccario

Une dédicace forte, en ce mois si spécial

Depuis dix ans, Denis Maccario se bat au quotidien, dans l’espoir de trouver le remède pour guérir le cancer pédiatrique. C’est en août 2014, qu’il créé la Fondation Flavien, en hommage à son fils, emporté d’une tumeur cérébrale cinq mois plus tôt, à seulement l’âge de huit ans.

Jour après jour, le père de famille continue de se démener, pour sauver les autres enfants. « À ce jour, nous finalisons un essai clinique nommé le Mependax. Il permettra à 36 enfants de recevoir la molécule d’espoir détenue par Pfizer, qui nous en a fait don gratuitement, déjà utilisée sur des patients adultes », explique-t-il.

Voir enfin une solution après tant d’acharnement, c’est tout ce qu’espère Denis. « J’attends depuis l’année dernière que l’essai se concrétise, mais c’est tellement long… Nous sommes prêts au niveau financier, il ne manque plus que l’administratif, donc c’est en bonne voie », souffle-t-il.

Et c’est aujourd’hui avec Enzo, diagnostiqué au moment où son fils s’est envolé, et aujourd’hui en guérison, que Denis a pu profiter de ce moment de bonheur. Une place à deux pas du terrain leur a permis d’assister au match, vêtus d’un maillot dédicacé par les joueurs, donné juste avant la rencontre. À leurs côtés, Aaron, jeune fan du club parisien et Florian, enfant hospitalisé présent dans le stade à distance grâce au robot Awabot, ont pu vivre cette soirée magique.

Denis, portant le t-shirt de la Fondation Flavien, et Enzo, avec le maillot dédicacé de l’AS Monaco © Denis Maccario

Un lien fort depuis toujours avec l’AS Monaco et le président Rybolovlev

Ce n’est pas la première fois que le club monégasque s’investit envers Denis. C’est notamment en 2014, avant que la Fondation ne voie le jour, que ce soutien commence. « Je me rappelle encore de ce jour. C’était le match à domicile qui avait suivi le décès. Le club avait témoigné le soutien à la famille en écrivant sur le panneau d’affichage le mot Jedi, en hommage à mon fils. »

En 2018, le président Dmitri Rybolovlev avait accueilli Enzo à Bordeaux, à l’occasion de la finale de la Coupe de la Ligue, avec deux supporters monégasques qui avaient parcouru plus de 1000 kilomètres au profit de la Fondation Flavien.

Ce vendredi, le président Dmitri Rybolovlev a également décidé de remettre un don à titre personnel à l’association pour renouveler ainsi son soutien dans le combat que mène la Fondation Flavien. Un geste que Denis, n’est pas prêt d’oublier. « Lorsque je l’ai vu vendredi, il nous a encouragés et nous a félicités. J’espère bientôt le recevoir lors d’une visite du laboratoire de recherche, pour que nous puissions lui montrer réellement où vont les fonds », continue-t-il.

Une vente aux enchères pour récolter des fonds

L’AS Monaco continue aujourd’hui de permettre à Denis de défendre ses projets. Le lundi 4 mars à partir de 18 heures, une vente aux enchères organisée par le club, permettra de gagner un lot spécial sur la plateforme Catawiki. « Ce superbe lot comprend des maillots dédicacés par les deux équipes, une visite privée du nouveau Centre de Performance et même une rencontre avec un joueur », explique Denis. Les fonds seront reversés à l’association, qui financera ensuite le centre scientifique et d’autres équipes de recherches, dans l’espoir de faire avancer l’essai clinique.

Quelques jours après le match du 1er mars, la Fondation Flavien continue déjà ses actions. « Prochainement, on aidera les familles à payer les frais d’obsèques, pour leurs enfants. Et puis, on continuera de financer la recherche jusqu’au bout », conclut-il. Vous pouvez toujours soutenir la cause, en réalisant un don.

