Ligue 1 : Un Monaco de gala freine le Paris Saint-Germain

Les Monégasques auraient mérité de marquer dans cette rencontre spectaculaire (Photo © AS Monaco)

L’AS Monaco et le Paris Saint-Germain se sont quittés dos à dos (0-0) ce vendredi soir au stade Louis-II.

Le match : 0-0

L’AS Monaco méritait beaucoup mieux, dans un match nul qui n’en a décidément pas eu l’air du début à la fin. Au terme d’une rencontre riche en occasions, principalement du côté monégasque en première période, ce choc au sommet de la 24e journée de Ligue 1 a livré toutes ses promesses, même si les filets du stade Louis-II n’ont pas tremblé.

Dominateurs lors des quarante-cinq première minutes, les hommes d’Adi Hütter sont passés tout proche d’ouvrir le score à de nombreuses reprises. D’abord par l’intermédiaire de Folarin Balogun, qui s’est distingué en premier mais qui a buté sur un Gianluigi Donnarumma impérial sur sa ligne (5′).

C’est ensuite Takumi Minamino d’une frappe limpide (16′), puis Wissam Ben Yedder, qui a bien cru marquer après un sublime crocher sur Donnarumma (25′), qui ont failli permettre aux Monégasques de marquer. Aleksandr Golovin (29′) et Maghnes Akliouche (45+3′) ont ensuite tenté leur chance à leur tour, sans succès.

Sauvé par un Donnarumma héroïque lors du premier acte, les Parisiens ont montré un tout autre visage en seconde période, et ce sont eux qui ont dominé. Mais c’est Radoslaw Majecki qui a cette fois sorti le grand jeu pour repousser les tentatives parisiennes de Bradley Barcola (67′) et Vitinha (75′).

C’est finalement l’AS Monaco qui a eu une ultime chance de l’emporter en fin de match, mais Folarin Balogun a buté une énième fois sur un Donnarumma décidément invincible dans ce match. Un match nul qui permet à l’ASM d’enchaîner après sa victoire face à Lens le week-end dernier. Prochain rendez-vous, dimanche prochain (15h) face à Strasbourg.

Le joueur : Radoslaw Majecki s’affirme encore

Une nouvelle fois préféré à Philipp Köhn, comme face à Lens, le portier polonais a tenu son rang face au Paris Saint-Germain.

Avec plusieurs arrêts décisifs à mettre à son actif, notamment devant Bradley Barcola (67′) et Vitinha (75′) en deuxième période, et un clean sheet face aux champions de France, Radoslaw Majecki a permis à son équipe de ne pas encaisser de but.

Une nouvelle prestation plus que rassurante pour le gardien monégasque, qui devrait terminer la saison comme titulaire dans la cage.

Le chiffre : 14

Comme le nombre de tentatives monégasques dans cette rencontre pour six cadrées. Du côté du Paris Saint-Germain, quatorze tirs également, pour sept cadrés. Vingt-huit tirs pour un 0-0, difficile de faire mieux.

La phrase : « Nous aurions mérité de marquer »

Aleksandr Golovin : « Je pense que nous avons bien joué et que nous avons eu beaucoup d’occasions de marquer. On a fait un bon pressing et de manière générale un bon match. Mais je pense que nous aurions mérité de marquer un ou deux buts. Je suis quand même content. »