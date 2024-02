Ligue 1 : L’AS Monaco frappe un grand coup à Lens

Takumi Minamino et les Monégasques ont réalisé une belle opération à Lens (Photo © AS Monaco)

Les Monégasques sont allés s’imposer (2-3) ce dimanche après-midi au stade Bollaert-Delelis face au RC Lens, sous les yeux du président Dmitry Rybolovlev.

Le match : 2-3

Comme en Coupe de France il y a quelques semaines, l’AS Monaco a joué un mauvais tour au RC Lens sur sa pelouse. Dominateurs en première période grâce à un pressing constant sur le porteur de balle, les Monégasques ont logiquement ouvert le score grâce à Folarin Balogun, auteur d’un exploit personnel pour tromper la vigilance de Brice Samba (0-1, 19′).

Une belle première période pour les hommes d’Adi Hütter, qui ont concrétisé leurs temps forts en faisant le break par l’intermédiaire de Takumi Minamino (0-2, 30′). Mais presque dans la foulée, les Lensois sont parvenus à réduire le score suite à une réalisation d’Elye Wahi (1-2, 32′).

Au retour des vestiaires, les locaux ont insisté et ont profité de la baisse de régime des Monégasques pour égaliser grâce à Wesley Saïd (2-2, 77′). Jusqu’à ce que Takumi Minamino ne libère les siens d’une frappe somptueuse dans le temps additionnel (2-3, 90+2′).

Un but précieux dans la course au podium et à la Ligue des champions, puisqu’il permet à Monaco de retrouver la victoire après sa défaite face à Toulouse. Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco, vendredi soir (21h) face au Paris Saint-Germain.

Le joueur : Takumi Minamino étincelant

Son coup de pétard dans le temps additionnel a offert la victoire à l’AS Monaco. Et sa réalisation en première période a permis aux siens de faire le break.

Décisif, en plus d’être appliqué défensivement, dans une rencontre où il a fourni beaucoup d’efforts, l’international japonais a porté les siens et en a profité pour inscrire sa sixième et septième réalisation en Ligue 1 cette saison.

La phrase : « On veut aller en Ligue des champions »

Takumi Minamino : « C’était très important de marquer ce but. On en a encaissé deux et nous n’avons pas été très bons en deuxième période. Je voulais aider l’équipe en me montrant décisif. Je suis très heureux. On veut aller en Ligue des champions la saison prochaine et on fait tout pour y parvenir. »