Domenica pomeriggio, sotto lo sguardo attento del presidente Dmitri Rybolovlev, i monegaschi hanno portato a casa una vittoria (2-3) contro l’RC Lens allo Stadio Bollaert-Delelis.

La partita: 2-3

Come qualche settimana fa in Coppa di Francia, l’AS Monaco ha giocato un brutto scherzo all’RC Lens, proprio in casa sua. Dominanti per tutto il primo tempo con un pressing senza sosta sulla palla, i monegaschi hanno segnato la prima rete grazie a Folarin Balogun, che è riuscito a superare Brice Samba (0-1, 19′).

Un bel primo tempo per i ragazzi di Adi Hütter, che hanno confermato il loro vantaggio con un goal di Takumi Minamino (0-2, 30′). Un vantaggio che non è durato molto però, visto che il Lens ha recuperato poco dopo con una rete di Elye Wahi (1-2, 32′).

Perché l’AS Monaco ha acquisito valore dopo il 2011 e con l’arrivo di Dmitri Rybolovlev

Al ritorno dagli spogliatoi, i padroni di casa hanno approfittato del calo di attenzione dei monegaschi per pareggiare con una rete di Wesley Saïd (2-2, 77′). Fino a quando Takumi Minamino non ha portato i suoi compagni in vantaggio con un tiro incredibile nei tempi supplementari (2-3, 90+2′).

Una rete preziosa nella corsa al podio e alla Champions League, visto che ha permesso al Monaco di tornare a vincere dopo la sconfitta contro il Tolosa. Prossimo appuntamento per l’AS Monaco, venerdì sera alle 21:00 contro il Paris Saint-Germain.

Il giocatore: Takumi Minamino in forma smagliante

Il suo missile nei tempi supplementari ha garantito la vittoria dell’AS Monaco. Mentre con il primo goal, durante il primo tempo, ha portato la squadra in vantaggio.

Takumi Minamino all’AS Monaco, una manna dal cielo per il marketing del club e della Ligue 1?

L’internazionale giapponese non solo è stato decisivo in una partita in cui ha dato del suo meglio, ma si è anche impegnato in difesa, portando avanti la squadra e segnando il sesto e il settimo gol della sua stagione in Ligue 1.

La frase: “Vogliamo andare in Champions Ligue”

Takumi Minamino: “Era fondamentale segnare quel goal. Ne abbiamo subiti due e non abbiamo dato il massimo nel secondo tempo. Volevo aiutare la squadra con un’azione decisiva. Sono molto contento. Vogliamo andare in Champions League la prossima stagione e stiamo facendo di tutto per riuscirci”.